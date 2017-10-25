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БЖД назначила дополнительные поезда в период школьных каникул и праздничных дней ноября

25.10.2017 17:23 — Новости Общества | БелТА  
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БЖД назначила дополнительные поезда в период школьных каникул и праздничных дней ноября
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в период школьных каникул и праздничных дней ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В международном сообщении назначены дополнительные поезда №801/802 Минск - Вильнюс - Минск, которые будут курсировать 6 и 7 ноября. Время отправления поезда №801 из Минска - 8.10, время прибытия в Вильнюс - 10.55 (по местному времени). В обратном направлении поезд №802 будет отправляться из Вильнюса в 20.08 (по местному времени) и прибывать в Минск в 00.50.

Внутри страны 4 ноября назначены дополнительные поезда:

№642 Минск - Гомель (время отправления из Минска - 18.01, время прибытия в Гомель - 23.35);

№663 Минск - Брест (время отправления из Минска - 18.28, время прибытия в Брест - 23.24);

№639 Минск - Брест (время отправления из Минска - 15.15, время прибытия в Брест - 19.50);

№645 Минск - Брест (время отправления из Минска - 19.03, время прибытия в Брест - 23.36);

№712 Брест - Минск (время отправления из Бреста - 15.50, время прибытия в Минск - 19.30);

№711 Минск - Брест (время отправления из Минска - 20.07, время прибытия в Брест - 23.45).

Также на 7 ноября назначены 4 дополнительных поезда:

№642 Коммунары - Минск (время отправления со станции Коммунары - 14.50, время прибытия в Минск - 21.22);

№664 Брест - Минск (время отправления из Бреста - 16.40, время прибытия в Минск - 20.40);

№717 Гомель - Минск (время отправления из Гомеля - 10.53, время прибытия в Минск - 14.02);

№654 Козенки - Минск (время отправления со станции Козенки - 16.03, время прибытия в Минск - 21.21).

Белорусская железная дорога с учетом пассажиропотока продолжит работу по назначению дополнительных поездов.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах можно получить на сайте БЖД, а также в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в период школьных каникул и праздничных дней ноября, сообщили БЕЛТА в...

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