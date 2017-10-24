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Болельщика "Кельна", справившего нужду в центре Минска, депортировали

25.10.2017 18:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 окт — Sputnik. Болельщик немецкого футбольного клуба "Кельн", справивший нужду в центре Минска, был депортирован из Беларуси по решению суда, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Перед матчем группового раунда Лиги Европы между борисовским БАТЭ и немецким "Кельном" фанат команды гостей справил малую нужду на Нулевой километр на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. 24-летний болельщик был задержан, экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Немецкий болельщик, справивший нужду на пл. Октябрьской в Минске 19 октября, по решению суда депортирован из Беларуси 21 октября", — говорится в сообщении столичной милиции.

Напомним, поединок БАТЭ — "Кельн" состоялся на "Борисов-Арене" 20 октября. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. 2 ноября борисовчане проведут ответный поединок против "козлов".

Сейчас команда Александра Ермаковича занимает второе место в группе Н (4 очка). Первое место у лондонского "Арсенала" (9), третье у сербской "Црвены Звезды" (4), замыкает квартет "Кельн" (0).

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ОМОНа задержали пьяного фаната "козлов" за день до матча БАТЭ – "Кельн".

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