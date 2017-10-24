СМИ: умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Известный американский музыкант, родоначальник рок-н-ролла Фэтс Домино скончался на 90-м году жизни, передают информационные агентства.

По данным телеканала WWL-TV , Домино умер в своем доме в окружении семьи. Также сообщается, что музыкант долгое время сражался с болезнью.

Домино считается одни из основателей рок-н-ролла. В разное время его 35 хитов попадали в чарты журнала Billboard, а пять синглов Домино были проданы тиражом более миллиона экземпляров.

В 1986 году музыкант был включен в Зал Славы рок-н-ролла. Одновременно с ним туда попали такие звезды и легенды, как Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Чак Берри, Бадди Холли и другие.

В мире продано более 110 миллионов записей Домино. Среди наиболее известных хитов Blueberry Hill, Ain\'t That a Shame и The Fat Man. Последнюю композицию часто называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.