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СМИ: умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино
25.10.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт — Sputnik. Известный американский музыкант, родоначальник рок-н-ролла Фэтс Домино скончался на 90-м году жизни, передают информационные агентства.
По данным телеканала
Домино считается одни из основателей рок-н-ролла. В разное время его 35 хитов попадали в чарты журнала Billboard, а пять синглов Домино были проданы тиражом более миллиона экземпляров.
В 1986 году музыкант был включен в Зал Славы рок-н-ролла. Одновременно с ним туда попали такие звезды и легенды, как Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Чак Берри, Бадди Холли и другие.
В мире продано более 110 миллионов записей Домино. Среди наиболее известных хитов Blueberry Hill, Ain\'t That a Shame и The Fat Man. Последнюю композицию часто называют первой настоящей рок-н-ролльной записью.
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Легендарный пианист, вокалист, обладатель "Грэмми" за жизненные достижения Фэтс Домино родился и умер в Новом Орлеане.
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