Размеры детских пособий вырастут с 1 ноября

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Размеры детских пособий в Беларуси увеличатся с 1 ноября 2017 года в связи с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает БелТА со ссылкой на министерство труда и социальной защиты.



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Согласно постановлению Минтруда от 23 октября 2017 года №60, БПМ с ноября этого года по 31 октября 2018 года в расчете на месяц будет составлять 197 рублей 81 копейку. Повышение БПМ по сравнению с прошлым составило 0,1% (было 197 рублей 57 копеек). В связи с ростом бюджета прожиточного минимума увеличиваются размеры детских пособий.

Таким образом, единовременное пособие при рождении первого ребенка с ноября будет составлять 1978 рублей десять копеек. При рождении второго и последующих детей родители получат 2769 рублей 34 копейки. Единовременное пособие будущим мамам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться в размере БПМ, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере 98 рублей 91 копейка.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида равняется 138 рублей 47 копеек; на других детей в семье – 98 рублей 91 копейка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет будет равняться размеру БПМ (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста трех лет) и Br237,37 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста трех лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 138 рублей 47 копеек.