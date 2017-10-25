Непогода не повлияла на работу Национального аэропорта Минск

Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпавший первый снег не повлиял на работу Национального аэропорта Минск. Все рейсы выполняются согласно расписанию, сообщает БЕЛТА.

В связи с дождем и мокрым снегом объявлен оранжевый уровень опасности. Мокрый снег утром сменил дождь, который с перерывами будет идти в течение дня по территории всей республики. По информации синоптиков, будет преобладать облачная погода. По востоку местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 3-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до 11 со знаком плюс.

Госавтоинспекция настоятельно напоминает забывчивым автолюбителям о необходимости "переобуть" транспортные средства в зимнюю резину.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день