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Непогода не повлияла на работу Национального аэропорта Минск

26.10.2017 07:27 — Новости Общества | БелТА  
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Непогода не повлияла на работу Национального аэропорта Минск
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпавший первый снег не повлиял на работу Национального аэропорта Минск. Все рейсы выполняются согласно расписанию, сообщает БЕЛТА.

В связи с дождем и мокрым снегом объявлен оранжевый уровень опасности. Мокрый снег утром сменил дождь, который с перерывами будет идти в течение дня по территории всей республики. По информации синоптиков, будет преобладать облачная погода. По востоку местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит 3-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до 11 со знаком плюс.

Госавтоинспекция настоятельно напоминает забывчивым автолюбителям о необходимости "переобуть" транспортные средства в зимнюю резину.-0-

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Теги: Минск
 
 
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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпавший первый снег не повлиял на работу Национального аэропорта Минск. Все рейсы выполняются согласно расписанию, сообщает БЕЛТА. ...

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