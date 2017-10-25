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Церемония кремации короля Рамы IX началась в Таиланде

26.10.2017 08:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) кремируют в четверг в Бангкоке.

Церемония кремации короля Рамы IX началась в Таиланде
© REUTERS/ Damir Sagolj
Король Таиланда скончался на 89-м году жизни

Последний день траурных мероприятий – кремации останков монарха – начался с шествия Большого королевского паланкина, которую возглавлял нынешний король Маха Ватчиралонгкон (Рама X), сын и наследник Рамы IX. Паланкин несли 56 военнослужащих, одетых в традиционные мундиры сиамской армии и королевской службы.

Урна была помещена в королевский крематорий, где в четверг пройдет кремация, которую посетят более 7,5 тысячи почетных гостей из 42 стран. Огонь в крематории зажжет в 22:00 по местному времени король Маха Ватчиралонгкон.

Сейчас возле крематория находятся более 120 тысяч человек, на улицах рядом – еще около 130 тысяч.

В пятницу утром в крематории пройдет церемония выемки мощей и пепла покойного короля. Мощи поместят в сосуд для перенесения в усыпальницу, а пепел захоронят в буддийском храме. Суббота 28 октября станет последним официальным днем годичного траура по королю Пхумипхону Адулъядету.

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Король Пхумипхон Адулъядет, царствовавший в Таиланде с 1946 года и находившийся на троне дольше всех ныне живущих монархов мира, скончался в октябре прошлого года в больнице Сирират в Бангкоке на 89-м году жизни.

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Теги: Минск
 
 
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Суббота 28 октября станет последним официальным днем годичного траура по королю Раме IX.

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