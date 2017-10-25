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Президента Бразилии выписали из больницы после обследования

26.10.2017 08:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Бразильского президента Мишела Темера вечером в среду 25 октября выписали из госпиталя, куда его срочно доставили утром из-за недомогания.

Главу государства привезли в военное учреждение здравоохранения в связи с проблемами по линии урологии. Ранее сообщалось, что главу государства сразу доставили в хирургическое отделение госпиталя. На странице Темера в Twitter было опубликовано его фото у входа в госпиталь.

"Сегодня я испытал дискомфорт и был подвергнут ряду тестов. Все нормально", – написал Темер.

Позже он также добавил, что врачи ему посоветовали оставаться дома несколько ближайших дней, и поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

Темер попал в больницу на фоне рассмотрения в нижней палате Национального конгресса страны вопроса о предъявлении главе государства обвинений. По его результатам данные обвинения парламентарии заблокировали, а дело о коррупции в отношении Темера в Верховный суд направляться не будет. Расследование в отношении президента начали после депутатского запроса в связи с публикацией портала Globo аудиозаписи, на которой Темер говорит с владельцем мясной компании JBS. В ней президент якобы дает распоряжение выплатить 630 тысяч долларов США бывшему главе палаты депутатов за молчание по коррупционному делу нефтяной компании Petrobras.

 
Теги: Минск
 
 
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Главе государства врачи посоветовали оставаться дома несколько ближайших дней, он поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

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