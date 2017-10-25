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ГАИ: качество подготовки водителей зависит от автошкол
26.10.2017 07:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Недавно вносились изменения в соответствующие нормативные документы по увеличению количества часов обучения вождению, однако при существующей расчасовке приблизительно одинаковый процент водителей, не готовых как в теоретическом плане, так и в практическом, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
© Sputnik/ Максим Блинов
"Есть определенная часть автошкол, где в условиях одинаковой для всех учебной программы выпускники на порядок выше, чем в других. Поэтому вопрос скорее зависит от подготовки непосредственно в автошколе", — прокомментировал он.
По его словам, ГАИ со своей стороны осуществляет контрольную функцию и информирует Министерство транспорта и коммуникаций о тех проблемных вопросах, с которыми приходится сталкиваться при принятии экзаменов у выпускников автошкол.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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В ГАИ полагают, что количество учебных часов никак не влияет на качество подготовки водителей в автошколах.
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