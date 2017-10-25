ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: качество подготовки водителей зависит от автошкол

26.10.2017 07:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Недавно вносились изменения в соответствующие нормативные документы по увеличению количества часов обучения вождению, однако при существующей расчасовке приблизительно одинаковый процент водителей, не готовых как в теоретическом плане, так и в практическом, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

ГАИ: качество подготовки водителей зависит от автошкол
© Sputnik/ Максим Блинов
Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ

"Есть определенная часть автошкол, где в условиях одинаковой для всех учебной программы выпускники на порядок выше, чем в других. Поэтому вопрос скорее зависит от подготовки непосредственно в автошколе", — прокомментировал он.

По его словам, ГАИ со своей стороны осуществляет контрольную функцию и информирует Министерство транспорта и коммуникаций о тех проблемных вопросах, с которыми приходится сталкиваться при принятии экзаменов у выпускников автошкол.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГАИ полагают, что количество учебных часов никак не влияет на качество подготовки водителей в автошколах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Реинкарнация листвы. Куда пропадает и во что превращается "золото осени" с городских улиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика