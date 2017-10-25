МИНСК, 26 окт — Sputnik. При снижении скорости даже на 10 километров в час меняется вероятность остаться в живых, и она составляет уже 80%, об этом рассказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

"Основная функциональная задача искусственных неровностей — это успокоение автомобильного трафика для снижения последствий дорожно-транспортных происшествий. В точках возможных инцидентов и конфликтов "автомобиль-пешеход" очень важно защитить жизнь и здоровье более уязвимого участника дорожного движения путем успокоения автомобильного трафика. Но многие водители негативно относятся к появлению "спящих полицейских" на дороге", — объяснил он.

Согласно статистике, каждые 10 искусственных неровностей в большом городе сохраняют одну жизнь в год. В Минске таких неровностей одна тысяча, и они вносят вклад в снижение смертности на дороге. Доля комфорта передвижения утрачивается, но преимущество их использования неоспоримо.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.