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Десять "спящих полицейских" спасают одну жизнь в год
26.10.2017 07:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. При снижении скорости даже на 10 километров в час меняется вероятность остаться в живых, и она составляет уже 80%, об этом рассказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.
© Sputnik/
"Основная функциональная задача искусственных неровностей — это успокоение автомобильного трафика для снижения последствий дорожно-транспортных происшествий. В точках возможных инцидентов и конфликтов "автомобиль-пешеход" очень важно защитить жизнь и здоровье более уязвимого участника дорожного движения путем успокоения автомобильного трафика. Но многие водители негативно относятся к появлению "спящих полицейских" на дороге", — объяснил он.
Согласно статистике, каждые 10 искусственных неровностей в большом городе сохраняют одну жизнь в год. В Минске таких неровностей одна тысяча, и они вносят вклад в снижение смертности на дороге. Доля комфорта передвижения утрачивается, но преимущество их использования неоспоримо.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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Выживаемость пешехода при наезде автомобиля со скоростью 60 километров в час - всего 20%.
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