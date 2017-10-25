Две хурмы продали в Японии почти за $5 тыс.

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Две хурмы элитного сорта тэнкафубу продали в четверг в Японии за 540 тысяч иен (4,8 тысячи долларов США), сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя японской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки.

Это первые торги фруктами данного сорта в текущем году. Необычайно высокая стоимость хурмы обусловлена ее сладостью.

"Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса – Sputnik), то в этом элитном сорте он превышает 18", – сказал Ёсиюки.

Он также подчеркнул, что в двух фруктах, которые продали в четверг, содержание сахара было выше 25 градусов.

Для создания сорта тэнкафубу японским селекционерам понадобилось 11 лет. Эта хурма начала поступать в продажу только в 2016 году, тогда максимальная цена за один 300-граммовый фрукт составила около 3 тысяч долларов.