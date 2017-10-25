Задержан второй участник нападения на полицейских в Ставрополье

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Полицейские задержали мужчину, который вместе со своим знакомым открыли огонь по двум сотрудникам полиции в Ессентуках (Ставропольский край), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки", — сказала Волк.

Двое полицейских были ранены в среду вечером: наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые в ответ открыли огонь. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших был убит. Второй скрылся и был объявлен в розыск. Полицейские были ранены и госпитализированы.

Как отметили в МВД, приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам.

"В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции", — сказано в сообщении ведомства.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органам и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.