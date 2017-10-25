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Задержан второй участник нападения на полицейских в Ставрополье
26.10.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Полицейские задержали мужчину, который вместе со своим знакомым открыли огонь по двум сотрудникам полиции в Ессентуках (Ставропольский край), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки", — сказала Волк.
Двое полицейских
© Sputnik/ Вадим Жернов
Как отметили в МВД, приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам.
"В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции", — сказано в сообщении ведомства.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органам и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.
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При проверке документов двое мужчин открыли стрельбу по сотрудникам полиции в Ессентуках.
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