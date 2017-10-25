ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан второй участник нападения на полицейских в Ставрополье

26.10.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Полицейские задержали мужчину, который вместе со своим знакомым открыли огонь по двум сотрудникам полиции в Ессентуках (Ставропольский край), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Ставрополья по горячим следам задержан злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским в городе Ессентуки", — сказала Волк.

Двое полицейских были ранены в среду вечером: наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих граждан, которые в ответ открыли огонь. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего один из нападавших был убит. Второй скрылся и был объявлен в розыск. Полицейские были ранены и госпитализированы.

Задержан второй участник нападения на полицейских в Ставрополье
© Sputnik/ Вадим Жернов
Ставрополье: пять взрывов, трое смертников, пострадавших нет

Как отметили в МВД, приметы предполагаемого участника преступления были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам.

"В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции", — сказано в сообщении ведомства.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органам и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проверке документов двое мужчин открыли стрельбу по сотрудникам полиции в Ессентуках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Вишня - это всегда тренд". Как и из чего в гипермаркетах пекут булочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика