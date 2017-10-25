Правила провоза багажа меняются в России с 5 ноября

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Обновленные правила провоза ручной клади и багажа в самолетах вступят в силу в России с 5 ноября, соответствующее решение приняло Министерство транспорта РФ.

Новые правила позволяют российским авиакомпаниям продавать билеты по "безбагажным" тарифам — фактически на условиях лоукост-компаний.

Таким образом, с 5 ноября авиакомпании смогут продавать невозвратные билеты без включенного в стоимость бесплатного багажа. Возвратные же билеты обязаны включать в себя бесплатный багаж.

После вступления в силу новых правил невозвратные "безбагажные" билеты смогут покупать и белорусы, летающие из Минска самолетами российских авиалиний. В Национальный аэропорт Минск летают, например, компании "Аэрофлот" и "ЮТэйр". Теоретически, подобные билеты должны стоить дешевле.

Размер ручной клади для бесплатного провоза на борту самолета будут устанавливать сами авиакомпании, однако эти нормы не должны быть меньше пяти килограммов.

Нормы размеров и веса бесплатного багажа в возвратных билетах в РФ также устанавливают сами авиакомпании. Подобная практика применяется и в Беларуси — так, у авиакомпании "Белавиа" для билетов "эконом-класса" багаж должен весить не больше восьми килограммов, а по размерам в сумме трех измерений багаж не должен превышать 115 сантиметров.

У разных авиакомпаний нормы и правила по бесплатному провозу багажа могут значительно разниться, из-за чего пассажирам рекомендуют внимательно изучать требования конкретных перевозчиков перед полетом.