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Виновника жуткого ДТП на Солтыса в Минске будут судить
26.10.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о жутком дорожно-транспортном происшествии на улице Солтыса, где сбили женщину с маленьким ребенком на руках, сообщили в СК.
Следствием установлено, что 7 мая 2017 года водитель автомобиля BMW 318i, 1987 года рождения, не имеющий прав на управление транспортным средством и будучи в пьяном состоянии,
© Sputnik / Мария Амелина
"Задержанному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение трем лицам тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело направлено прокурором в суд, сказала Гончарова.
По ее словам, обвиняемый был неоднократно судим за различные преступления, в том числе изнасилование, а также другие насильственные действия сексуального характера.
В 2008 году он был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет, а в 2015 году — к лишению свободы сроком на шесть месяцев за несоблюдение требований превентивного надзора, сказала Гончарова.
Было установлено, что 7 мая он не снизил скорость, не учел дорожные и погодные условия, и, как следствие, не справился с управлением. В результате обвиняемый совершил наезд на женщину с ребенком на руках, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.
По словам Гончаровой, женщина 1984 года рождения скончалась на месте происшествия, а ее 4-летней дочери были причинены тяжкие телесные повреждения.
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Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за сексуальное насилие.
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