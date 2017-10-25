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Виновника жуткого ДТП на Солтыса в Минске будут судить

26.10.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о жутком дорожно-транспортном происшествии на улице Солтыса, где сбили женщину с маленьким ребенком на руках, сообщили в СК.

Следствием установлено, что 7 мая 2017 года водитель автомобиля BMW 318i, 1987 года рождения, не имеющий прав на управление транспортным средством и будучи в пьяном состоянии, сбил пешеходов на пешеходном переходе.

Виновника жуткого ДТП на Солтыса в Минске будут судить
© Sputnik / Мария Амелина
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"Задержанному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение трем лицам тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело направлено прокурором в суд, сказала Гончарова.

По ее словам, обвиняемый был неоднократно судим за различные преступления, в том числе изнасилование, а также другие насильственные действия сексуального характера.

В 2008 году он был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет, а в 2015 году — к лишению свободы сроком на шесть месяцев за несоблюдение требований превентивного надзора, сказала Гончарова.

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Было установлено, что 7 мая он не снизил скорость, не учел дорожные и погодные условия, и, как следствие, не справился с управлением. В результате обвиняемый совершил наезд на женщину с ребенком на руках, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По словам Гончаровой, женщина 1984 года рождения скончалась на месте происшествия, а ее 4-летней  дочери были причинены тяжкие телесные повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за сексуальное насилие.

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