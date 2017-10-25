Субсидии на коммуналку могут дать большему числу белорусов

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Перечень лиц, которым будут предоставляться безналичные жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг, могут расширить, заявил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.

Безналичные субсидии белорусские власти ввели осенью 2016 года: в случае низких доходов государство помогает оплатить часть коммунальных услуг. В первом полугодии этого года субсидии получили порядка 14 тысяч домохозяйств на сумму свыше 426 тысяч рублей.

"Расширение системы предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу целесообразно за счет включения социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты", — заявил газете "Республика" Трубило.

По словам замминистра, на субсидии в будущем смогут рассчитывать те, кто воспитывает ребенка в возрасте до трех лет, а также те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособие в органах по труду, занятости и социальной защите. Кроме того, помогут с оплатой жировок и тем, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Сейчас субсидии предоставляют тем семьям, которые на оплату коммунальных услуг тратят более 20% от месячного дохода в городе или более 15% в сельской местности. Назначают их как по заявительному принципу, так и по выявительному. Государство возмещает часть стоимости ЖКУ.

Жилищные субсидии — мера социальной поддержки государства малоимущих граждан в условии роста тарифов на тарифы услуг ЖКХ. Уже с 1 января 2018 года за все ЖКУ, помимо отопления, белорусы будут платить по себестоимости.