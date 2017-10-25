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Правительство ответит на вопросы парламентариев о ЖКХ и транспорте

26.10.2017 11:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт – Sputnik. Правительство 27 октября ответит на вопросы депутатов и сенаторов, в Овальный зал Дома правительства приглашен курирующий сферу ЖХК вице-премьер Анатолий Калинин, сообщили в пресс-службе нижней платы белорусского парламента.

Правительство ответит на вопросы парламентариев о ЖКХ и транспорте
© Sputnik / Виктор Толочко
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В пятницу в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Перед парламентариями с докладом на тему "О проводимой работе и развитии в сферах строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства" выступит заместитель премьер-министра Калинин", – сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе.

Члены правительства Беларусь ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета республики.

На ответы правительства, как правило, приходят профильные министры. В совместном заседании двух палат принимают участие их спикеры, ведет заседание председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

 
Теги: Минск
 
 
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С докладом о ситуации в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве перед парламентариями выступит вице-премьер Калинин.

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