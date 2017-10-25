Вопросы борьбы с наркотрафиком обсудят прокуроры РБ и РФ в Минске

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Вопросы взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов будут обсуждены на заседании объединенной коллегии надзорных ведомств Беларуси и России, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Заседание коллегии пройдет 27 октября 2017 года в Минске в гостиничном комплексе "Президент-отель".

"В нем примут участие генеральные прокуроры РБ и РФ Александр Конюк и Юрий Чайка. Планируется рассмотреть актуальные вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, требующие от органов прокуратуры двух стран укрепления совместной работы и принятия эффективных мер по противодействию наркопреступности", — сообщили Sputnik в четверг в отделе информации Генпрокуратуры.

Также в Минске планируется принять решение, направленное на углубление взаимодействия органов прокуратуры Беларуси и России, совершенствование координации деятельности правоохранительного блока в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В заседании коллегии примут участие заместитель главы Администрации президента Беларуси Валерий Мицкевич, госсекретарь Совбеза Станислав Зась, председатель СК Иван Носкевич.

Говоря о взаимодействии сотрудников органов прокуратуры двух стран, в Генпрокуратуре отметили, что совместными усилиями пресекаются каналы поступления наркотиков и их транзитного перемещения, выявляются и привлекаются к уголовной ответственности члены международных организованных преступных групп, однако число преступлений, связанных с контрабандным перемещением психоактивных веществ через государственные границы обеих стран, не уменьшается.

По словам собеседников агентства, в 2016 году и первом полугодии 2017 года на территории Беларуси и России выявлено более 316 тысяч криминальных деяний в сфере наркооборота, доля которых в рассматриваемых странах составляет соответственно 7% и 9% в общем объеме преступности.