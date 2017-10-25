Дожди и туман придут в Беларусь вместо снега

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Неблагоприятная погода сохранится в Беларуси и в ближайшую пятницу, однако вместо снега по стране пройдут дожди, сообщили в четверг в Белгидромете.

Первый снег выпал в Беларуси вечером в среду, однако к полудню четверга практически растаял из-за растущей температуры воздуха.



© Sputnik / Виктор Толочко Соцсети о первом снеге: с предыдущего снегопада прошло всего 167 дней

Пройдут осадки по республике и в пятницу — синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части территории страны. Предупреждают метеорологи и о том, что ночью и утром в некоторых районах возможен туман.

Температура воздуха в пятницу будет чуть выше, чем в начале недели. Так, ночью столбики термометров поднимутся до +2…+8 градусов, днем — до +5…+11. Прогнозируется западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, возможны дожди и на ближайших выходных.