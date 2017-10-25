|
Дожди и туман придут в Беларусь вместо снега
26.10.2017 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Неблагоприятная погода сохранится в Беларуси и в ближайшую пятницу, однако вместо снега по стране пройдут дожди, сообщили в четверг в Белгидромете.
Первый снег выпал в Беларуси вечером в среду, однако к полудню четверга практически растаял из-за растущей температуры воздуха.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пройдут осадки по республике и в пятницу — синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части территории страны. Предупреждают метеорологи и о том, что ночью и утром в некоторых районах возможен туман.
Температура воздуха в пятницу будет чуть выше, чем в начале недели. Так, ночью столбики термометров поднимутся до +2…+8 градусов, днем — до +5…+11. Прогнозируется западный ветер, 5-10 метров в секунду.
Согласно предварительным прогнозам синоптиков, возможны дожди и на ближайших выходных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По республике 27 октября пройдут кратковременные дожди, местами возможен туман.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии