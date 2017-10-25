Полиция Украины грозит уголовным делом хозяйке татуированного кота

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Полиция Чернигова (Украина) обещает возбудить уголовное дело против хозяйки кота, которая сделала ему татуировку в одном из специальных салонов города. По словам помощницы начальника по связям со СМИ полиции города Натальи Човпило, решается вопрос об открытии производства по статье 299 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными".

Сообщение об этом размещено на страничке "Современный Чернигов" в социальной сети Facebook.

Публикации о татуировке кота в одном из черниговских салонов вызвали бурю в соцсетях.

Владелицу сфинкса зовут Елена Иваницкая. Девушка ведет гламурный образ жизни, много путешествует, и выкладывает довольно откровенные фотографии на своей страничке в Инстаграме. Совершенствуя до неузнаваемости свое тело, хозяйка приобщила к гламуру и кота. Кот, которого зову Яша, даже имеет свою страничку в Instagram.