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Полиция Украины грозит уголовным делом хозяйке татуированного кота

26.10.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Полиция Чернигова (Украина) обещает возбудить уголовное дело против хозяйки кота, которая сделала ему татуировку в одном из специальных салонов города. По словам помощницы начальника по связям со СМИ полиции города Натальи Човпило, решается вопрос об открытии производства по статье 299 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными".

Сообщение об этом размещено на страничке "Современный Чернигов" в социальной сети Facebook.

Публикации о татуировке кота в одном из черниговских салонов вызвали бурю в соцсетях.

Владелицу сфинкса зовут Елена Иваницкая. Девушка ведет гламурный образ жизни, много путешествует, и выкладывает довольно откровенные фотографии на своей страничке в Инстаграме. Совершенствуя до неузнаваемости свое тело, хозяйка приобщила к гламуру и кота. Кот, которого зову Яша, даже имеет свою страничку в Instagram.

Вы думаете я не говорил маме, чтобы она убрала папину футболку с дивана? Конечно говорил!! Но она меня никогда не слушает. В итоге папина футболка испортила весь кадр

 
Теги: Минск
 
 
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Соцсети активно обсуждают гламурную хозяйку сфинкса, которая сделала ему татуировку.

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