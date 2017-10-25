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На премьерном показе "Матильды" в Гомеле ожидается аншлаг
26.10.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. В областном центре фильм о романе цесаревича Николая Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской покажут в трех из четырех кинозалах Гомеля.
Первыми картину Алексея Учителя увидят зрители кинотеатра имени Калинина. Дневной показ начнется на 15:30, в кинозал на 500 мест пока выкуплено около половины билетов. Зато точно известно, что вечерний сеанс, которому предшествует тематический перфоманс, пройдет при полном аншлаге. Начнется презентация фильма в 19 часов, а сам сеанс – спустя полчаса.
© Sputnik / Мария Амелина
До премьеры "Матильды" остались считанные часы
"Фильм о "тайне дома Романовых" одобрен специальной комиссией Министерства культуры, признавшей, что в нем есть художественный вымысел, но нет крамолы. Картина получила прокатное удостоверение. Так что приходите сегодня на вечерние сеансы в гомельские кинотеатры и убедитесь, что картина кассовая", – приглашают в администрации предприятия "Кинотавр".
© Sputnik / Виктор Толочко
Презентацию устроят в фойе старейшего кинотеатра. Запланированы фотозоны, танцовщицы в пышных платьях и мастер-класс по сценическому макияжу.
"Все будет красиво и подчеркнуто аристократично. Никакой пошлости! Поверьте, ее нет и в самой картине, которая вызвала столько дискуссий", – объясняет директор "Кинотавра" Николай Старостенко, посмотревший фильм накануне.
В Гомеле показ "Матильды" запланирован на три недели. При необходимости будут введены дополнительные сеансы и продлено время проката, как это было с эротической кинолентой "50 оттенков серого".
26 октября "Матильда выходит на экраны во всех регионах страны,
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Сегодня в кинотеатрах Гомеля стартует показ нашумевшего еще до своего выхода на экраны фильма "Матильда". Билеты на первые сеансы вык уплены уже на 70%.
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