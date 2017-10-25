ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На премьерном показе "Матильды" в Гомеле ожидается аншлаг

26.10.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. В областном центре фильм о романе цесаревича Николая Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской покажут в трех из четырех кинозалах Гомеля.

На премьерном показе "Матильды" в Гомеле ожидается аншлаг
© Фото: УП “Киновидеопрокат”
Нашумевший фильм "Матильда" вышел в прокат

Первыми картину Алексея Учителя увидят зрители кинотеатра имени Калинина. Дневной показ начнется на 15:30, в кинозал на 500 мест пока выкуплено около половины билетов. Зато точно известно, что вечерний сеанс, которому предшествует тематический перфоманс, пройдет при полном аншлаге. Начнется презентация фильма в 19 часов, а сам сеанс – спустя полчаса.

На премьерном показе "Матильды" в Гомеле ожидается аншлаг
© Sputnik / Мария Амелина
До премьеры "Матильды" остались считанные часы

"Фильм о "тайне дома Романовых" одобрен специальной комиссией Министерства культуры, признавшей, что в нем есть художественный вымысел, но нет крамолы. Картина получила прокатное удостоверение. Так что приходите сегодня на вечерние сеансы в гомельские кинотеатры и убедитесь, что картина кассовая", – приглашают в администрации предприятия "Кинотавр".

На премьерном показе "Матильды" в Гомеле ожидается аншлаг
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

Презентацию устроят в фойе старейшего кинотеатра. Запланированы фотозоны, танцовщицы в пышных платьях и мастер-класс по сценическому макияжу.

"Все будет красиво и подчеркнуто аристократично. Никакой пошлости!  Поверьте, ее нет и в самой картине, которая вызвала столько дискуссий", – объясняет директор "Кинотавра" Николай Старостенко, посмотревший фильм накануне.

В Гомеле показ "Матильды" запланирован на три недели. При необходимости будут введены дополнительные сеансы и продлено время проката, как это было с эротической кинолентой "50 оттенков серого".

26 октября "Матильда выходит на экраны во всех регионах страны, за исключением Могилевщины. "Могилевская область — особенная для царской семьи", — пояснили в областном киновидеопрокате.

О том, каким запомнил Могилев последнего русского царя читайте в лонгриде Sputnik>>

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в кинотеатрах Гомеля стартует показ нашумевшего еще до своего выхода на экраны фильма "Матильда". Билеты на первые сеансы вык уплены уже на 70%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жарко: "Трудовое обучение" должно быть максимально практикоориентированным и не отставать от жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика