МИНСК, 26 окт — Sputnik. В областном центре фильм о романе цесаревича Николая Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской покажут в трех из четырех кинозалах Гомеля.

Первыми картину Алексея Учителя увидят зрители кинотеатра имени Калинина. Дневной показ начнется на 15:30, в кинозал на 500 мест пока выкуплено около половины билетов. Зато точно известно, что вечерний сеанс, которому предшествует тематический перфоманс, пройдет при полном аншлаге. Начнется презентация фильма в 19 часов, а сам сеанс – спустя полчаса.



© Sputnik / Мария Амелина До премьеры "Матильды" остались считанные часы

"Фильм о "тайне дома Романовых" одобрен специальной комиссией Министерства культуры, признавшей, что в нем есть художественный вымысел, но нет крамолы. Картина получила прокатное удостоверение. Так что приходите сегодня на вечерние сеансы в гомельские кинотеатры и убедитесь, что картина кассовая", – приглашают в администрации предприятия "Кинотавр".



© Sputnik / Виктор Толочко Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

Презентацию устроят в фойе старейшего кинотеатра. Запланированы фотозоны, танцовщицы в пышных платьях и мастер-класс по сценическому макияжу.

"Все будет красиво и подчеркнуто аристократично. Никакой пошлости! Поверьте, ее нет и в самой картине, которая вызвала столько дискуссий", – объясняет директор "Кинотавра" Николай Старостенко, посмотревший фильм накануне.

В Гомеле показ "Матильды" запланирован на три недели. При необходимости будут введены дополнительные сеансы и продлено время проката, как это было с эротической кинолентой "50 оттенков серого".

26 октября "Матильда выходит на экраны во всех регионах страны, за исключением Могилевщины . "Могилевская область — особенная для царской семьи", — пояснили в областном киновидеопрокате.

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