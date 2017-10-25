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РФ призвала Беларусь "ответственно рассматривать" дело авторов Regnum
26.10.2017 15:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Россия призвала белорусскую сторону максимально ответственно рассмотреть уголовное дело в отношении авторов интернет-портала Regnum, заявила в четверг пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
В декабре прошлого года на портале вышла серия текстов о Беларуси. Вскоре авторов этих материалов, трех граждан республики,
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы ознакомились с информацией о том, что дело о предъявлении белорусскими властями обвинений в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды к гражданам Беларуси, которые сотрудничали с российскими информационными ресурсами… передано в Минский городской суд", — заявила в четверг представитель МИД РФ.
Захарова призвала белорусскую сторону "максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела, в строгом соответствии с взятыми на себя Беларусью обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений".
Обвинение
Как заявляла экс-министр информации Беларуси Лилия Ананич, авторы в своих статьях оскорбляли белорусскую нацию, язык и культуру.
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Дело трех авторов материалов, опубликованных на российском интернет-портале, передано в Мингорсуд.
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