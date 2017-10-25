При утеплении жилых домов государство рассчитывает на помощь жильцов

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Коммунальщики рассчитывают законодательно закрепить обязанность граждан финансово участвовать в тепловой модернизации жилых многоквартирных домов, рассказал в четверг начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко.

"На сегодняшний день принимается Положение об организации тепловой модернизации, которое, среди прочего, предполагает софинансирование и участие населения и государства в этих мероприятиях. На сегодняшний день практически весь жилищный фонд – это частная собственность граждан, а модернизация, в том числе и тепловая, — это работы, которые ведут в том числе к улучшению потребительских качеств жилья, увеличению его рыночной стоимости. Но и государство готово участвовать в этих вопросах с использованием бюджетных средств", — рассказал Ромашко.

При этом Ромашко уточнил, что на сегодняшний день эти работы носят добровольный характер, и единого прописанного механизма – как и за чей счет должно производиться утепление, не существует.

Можно сэкономить на работах

Пор сути это "софинансирование" уже работает, хоть и без единого четко прописанного механизма. Все последние годы при проведении капремонтов коммунальщики активно предлагают населению подумать о внедрении энергоэффективных технологий: согласиться на утепление или на установку индивидуальных приборов учета и регулирования тепла.

"Как таковых механизмов реализации энергоэффективных мероприятий нет. Есть случаи, когда при капитальном ремонте люди проявляют инициативу, сами закупают материалы. А уже подрядчик выполняет утепление. Или когда люди соглашаются на приобретение внутриквартирных приборов учета, и эксплуатирующая организация во время капремонта их устанавливает", — рассказал Ромашко.

На сегодняшних день порядка 70% многоквартирного жилищного фонда республики представляет собой жилье, построенное до 1996 года, то есть без применения каких-либо энергоэффективных технологий. Причем 12% — это дома, со спрятанными в стенах батареями – про них еще говорят "отапливают улицу".

Новое жилье, по словам представителей Минстройархитектуры, стараются строить преимущественно в энергоэффективном варианте. Хотя из 847 минских домов, оборудованных во время строительства индивидуальными приборами учета тепла, по этим приборам рассчитываются чуть более 500. Потому что при внимательном изучении вопроса обещанная экономия оказывается довольно дорогим удовольствием.

Цена вопроса

Установленные в новых домах приборы требует обслуживания. Проверки проводят сначала раз в четыре, а затем – раз в два года. И за это надо платить. Кроме того, за просчет потребления тепла на основании показаний индивидуального прибора обслуживающая организация тоже хочет денег. В итоге ежегодно хозяин квартиры, подписавшийся на оплату за отопление в индивидуальном порядке, должен заплатить в районе 12-14 рублей.

Возможность регулировать потребления тепла позволяет сэкономить около 10-13%. С учетом невысоких тарифов это в буквальном смысле копейки.

"Перед началом проектирования и капремонта мы проводим собрание с жителями — предлагаем производить установку индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Но скажу, что не все готовы идти на это. Учитывая незначительные тарифы на тепловую энергию, экономия получается небольшой", — рассказывает главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство Игорь Гончарик.

Впрочем, даже в этих условиях жильцы многих домов соглашаются на расчет за тепловую энергию с использованием показателей индивидуальных приборов учета.

"Три года назад мы делали капитальный ремонт в двух домах по адресу Одоевского, 105 и 109. В рамках капремонта там была выполнена тепловая модернизация, изменена система отопления, мы вывели спрятанные в панелях батареи наружу. Кроме того, там были установлены приборы индивидуального учета и регулирования тепла. Сразу после проведения капремонта один дом начал рассчитываться по этим приборам, а соседний отказался. Дома идентичные, но разность теплопотребления составила 12,5%. Так вот, увидев это, жители второго дома тоже решили делать расчет, исходя из показаний этих приборов", — рассказал Гончарик.

Тем не менее, весь комплекс энергосберегающих технологий, которые пытаются реализовать и которыми пытаются увлечь население коммунальщики, рассчитан на перспективу.

"Думаю со временем, когда тарифы будут подниматься и расти, эти проценты будут давать уже ощутимую экономию, и люди более охотно будут на это соглашаться", — подвел итог Гончарик.