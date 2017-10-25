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Жарко хочет ввести уроки труда в старших классах
26.10.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Вопрос возвращения предмета "Трудовое обучение" в старших классах белорусских школ необходимо продумать, заявил вице-премьер республики Василий Жарко.
© Фото: БелТА / Николай Петров
В ходе республиканского педагогического совета,
"Пути решения этой задачи мы с вами должны сегодня конкретно обсудить. Я считаю, что на сегодняшний день трудовое воспитание потеряно. Тех учебных часов в базовой школе, которые есть на сегодняшний день, явно недостаточно. Не говоря уже про 10-11 классы – где эти часы на трудовое обучение вообще не предусмотрены", – приводит пресс-центр Минобразования слова Жарко.
Вице-премьер также отметил, что в Кодексе об образовании тоже не закреплен данный предмет для учащихся старших классов. "Этот вопрос надо продумать", – заявил Жарко.
Он уверен, что содержание предмета должно быть максимально практикоориентированным и "не отставать от жизни".
"Но все ли желающие учащиеся 10-11 классов сегодня имеют возможность и условия получить начальную профессиональную подготовку? Достаточно ли часов для получения учащимися профессиональных навыков на должном уровне?" – отметил Жарко и добавил, что около 70% старшеклассников не охвачены трудовым обучением, хотя в конце 1990-х годов профподготовку получали более 80% учащихся.
Вопросы "Трудового обучения" и организации профессиональной подготовки в школах прорабатывается Минобразования совместно с Минфином республики.
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Количество учебных часов трудового обучения в базовой школе также могут увеличить.
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