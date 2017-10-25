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Поиски Максима Мархалюка продолжаются 40 дней
26.10.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще школьника Максима Мархалюка не прекращаются уже более месяца.
Максим Мархалюк ушел из дома в деревне Новый Двор (Свислочский район) вечером 16 сентября. С тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно.
"На данный момент поисками Максима занимаются сотрудники МВД совместно с кинологами и отрядом спецназначения. Надежду на то, что мальчика найдут, мы, несмотря ни на что, не теряем", — рассказали Sputnik в гродненском поисково-спасательном отряде "ЦентрСпас".
Участники отряда, по словам представителей "ЦентрСпаса", всегда надеются, что пропавшие рано или поздно найдутся. Между тем, со дня пропажи Мархалюка прошло уже 40 дней.
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Через десять дней после пропажи мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии пропажи Максима, однако до сих пор ситуация с исчезновением ребенка не прояснилась.
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Мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября - по одной из версий, ушел в лес за грибами.
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