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Поиски Максима Мархалюка продолжаются 40 дней

26.10.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще школьника Максима Мархалюка не прекращаются уже более месяца.

Поиски Максима Мархалюка продолжаются 40 дней
CC BY 2.0 / angela n. / Honey Island Swamp
Месяц без Максима: пропавшего мальчика до сих пор ищут в болотах пущи

Максим Мархалюк ушел из дома в деревне Новый Двор (Свислочский район) вечером 16 сентября. С тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно.

"На данный момент поисками Максима занимаются сотрудники МВД совместно с кинологами и отрядом спецназначения. Надежду на то, что мальчика найдут, мы, несмотря ни на что, не теряем", — рассказали Sputnik в гродненском поисково-спасательном отряде "ЦентрСпас".

Участники отряда, по словам представителей "ЦентрСпаса", всегда надеются, что пропавшие рано или поздно найдутся. Между тем, со дня пропажи Мархалюка прошло уже 40 дней.

За поисками Максима продолжает следить вся страна. В самый разгар поисковых мероприятий в деревню Новый Двор приехало более тысячи человек со всей страны — волонтеры поисковых отрядов "Ангел", "ЦентрСпас" и других хотели помочь сотрудникам милиции и МЧС.

Через десять дней после пропажи мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии пропажи Максима, однако до сих пор ситуация с исчезновением ребенка не прояснилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября - по одной из версий, ушел в лес за грибами.

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