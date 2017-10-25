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Брат "стрелка из Лас-Вегаса" обвиняется в хранении детской порнографии
26.10.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Брюсу Пэддоку, брату Стивена Пэддока, который
Он обвиняется в хранении более 600 изображений детской порнографии. Пэддоку также вменяются 19 эпизодов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, отмечается в сообщении полиции.
68-летний Пэддок арестован и находится под стражей.
Как сообщал Sputnik Беларусь, кровавая бойня
Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.
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Брату Стивена Пэддока, совершившего самый массовый расстрел в современной истории США, предъявлено обвинение в хранении детской порнографии и сексуальной...
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