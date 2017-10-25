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Брат "стрелка из Лас-Вегаса" обвиняется в хранении детской порнографии

26.10.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Брюсу Пэддоку, брату Стивена Пэддока, который устроил массовый расстрел на концерте в американском Лас-Вегасе, предъявлено обвинение в хранении детской порнографии, сообщает полиция Лос-Анжелеса.

Брат "стрелка из Лас-Вегаса" обвиняется в хранении детской порнографии
AP / RUPTLY
Опубликованы кадры с места самого массового расстрела в США

Он обвиняется в хранении более 600 изображений детской порнографии. Пэддоку также вменяются 19 эпизодов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей, отмечается в сообщении полиции.

68-летний Пэддок арестован и находится под стражей.

Как сообщал Sputnik Беларусь, кровавая бойня произошла в Лас-Вегасе 1 октября во время кантри-фестиваля. Стрелок открыл огонь из номера отеля по музыкальным фанатам. Пэддок вел огонь с 32 этажа отеля. В номере после инцидента нашли 23 единицы оружия. Убито 59 человек, 527 получили ранения. Злоумышленник покончил с собой до того, как в номер ворвалась полиция.

Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

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Теги: Минск
 
 
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Брату Стивена Пэддока, совершившего самый массовый расстрел в современной истории США, предъявлено обвинение в хранении детской порнографии и сексуальной...

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