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ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами

26.10.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Европарламент подготовил проект резолюции ассамблеи по борьбе против сексуальных домогательств и насилия в Евросоюзе, сообщил РИА Новости источник в ЕП.

ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами
© Pixabay
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"Дебаты по вопросу состоятся в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

Эту тему вынесли на обсуждения после недавних признаний голливудских актрис в сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштайна. В результате был инициирован масштабный флешмоб #Metoo, в рамках которого женщины рассказывали истории о том, как стали жертвами сексуального насилия. Сам Вайнштайн был уволен из собственной компании, к тому же выяснилось, что в его контракте были прописаны штрафы за домогательства к актрисам. В США и Великобритании в отношении продюсера было заведено уголовное дело.

Аналогичные скандалы были обнародованы и деятелями спортивного мира: украинская гимнастка Татьяна Гуцу пожаловалась на домогательства со стороны экс-партнера по сборной СССР белоруса Виталия Щербо. После этого скандала европейские СМИ недавно обнародовали факты домогательств депутатов Европарламента в отношении своих сотрудников. 87 женщин и шестеро мужчин рассказали СМИ о "ненадлежащем поведении" по отношению к ним со стороны европарламентариев.

Администрация Европарламента решила отреагировать на скандал изданием раздаточных материалов, в которых объяснила парламентариям, как избежать ненадлежащего поведения в отношении себя и подчиненных.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект инициирован из-за развернувшегося в США скандала вокруг домогательств продюсера к актрисам и аналогичного скандала внутри Европарламента.

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