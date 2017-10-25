ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Европарламент подготовил проект резолюции ассамблеи по борьбе против сексуальных домогательств и насилия в Евросоюзе, сообщил РИА Новости источник в ЕП.

"Дебаты по вопросу состоятся в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

Эту тему вынесли на обсуждения после недавних признаний голливудских актрис в сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштайна. В результате был инициирован масштабный флешмоб #Metoo, в рамках которого женщины рассказывали истории о том, как стали жертвами сексуального насилия. Сам Вайнштайн был уволен из собственной компании, к тому же выяснилось, что в его контракте были прописаны штрафы за домогательства к актрисам. В США и Великобритании в отношении продюсера было заведено уголовное дело.

Аналогичные скандалы были обнародованы и деятелями спортивного мира: украинская гимнастка Татьяна Гуцу пожаловалась на домогательства со стороны экс-партнера по сборной СССР белоруса Виталия Щербо . После этого скандала европейские СМИ недавно обнародовали факты домогательств депутатов Европарламента в отношении своих сотрудников. 87 женщин и шестеро мужчин рассказали СМИ о "ненадлежащем поведении" по отношению к ним со стороны европарламентариев.

Администрация Европарламента решила отреагировать на скандал изданием раздаточных материалов, в которых объяснила парламентариям, как избежать ненадлежащего поведения в отношении себя и подчиненных.