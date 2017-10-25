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ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами
26.10.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Европарламент подготовил проект резолюции ассамблеи по борьбе против сексуальных домогательств и насилия в Евросоюзе, сообщил РИА Новости источник в ЕП.
"Дебаты по вопросу состоятся в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.
Эту тему вынесли на обсуждения после недавних признаний голливудских актрис в сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштайна. В результате был инициирован масштабный флешмоб #Metoo, в рамках которого женщины рассказывали истории о том, как стали жертвами сексуального насилия. Сам Вайнштайн был уволен из собственной компании, к тому же выяснилось, что в его контракте были прописаны штрафы за домогательства к актрисам. В США и Великобритании в отношении продюсера было заведено уголовное дело.
Аналогичные скандалы были обнародованы и деятелями спортивного мира:
Администрация Европарламента решила отреагировать на скандал изданием раздаточных материалов, в которых объяснила парламентариям, как избежать ненадлежащего поведения в отношении себя и подчиненных.
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Проект инициирован из-за развернувшегося в США скандала вокруг домогательств продюсера к актрисам и аналогичного скандала внутри Европарламента.
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