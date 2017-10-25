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Огласите весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах
26.10.2017 16:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
После случая с оскароносцем Харви Вайнштейном, только "звездных историй" в СМИ появилось более десятка. Помимо именитых режиссеров и глав крупный компаний, среди обвиняемых также
Ранее влиятельные люди уже оказывались в центре секс-скандалов. Около двух лет назад под пристальное внимание общественности попал известный американский комик Билл Косби, которого 35 женщин прямо с обложки известного в штатах издания обвинили в насилии. В 2016 году внимание было приковано к Дональду Трампу. Тогда несколько американок обвинили политика в домогательствах, однако Трамп отрицал свою вину.
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