Жителей Беларуси стало больше на 300 человек

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Жителей Беларуси за последние три месяца стало больше на 300 человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.



© Sputnik / Сергей Лескеть ТВ: в Беларуси готовятся к переписи населения через интернет

Беларусь занимает 92-е место в мире по численности населения и 17-е среди стран Европы.

По сравнению с июлем этого года, на 1 октября численность населения Беларуси немного возросла — на 300 человек. Сейчас в республике проживают 9495,8 тысячи человек. Впрочем, пока это значение меньшее, чем в начале года: тогда белорусов было более 9,5 миллионов.

С начала этого года по конец сентября в Беларуси заключили более 53 тысяч браков. Разводов меньше — чуть более 23 тысяч.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости улучшения демографической ситуации в республике. По его словам, население страны необходимо довести до 15 миллионов человек, а прокормить республика могла бы и 20 миллионов.