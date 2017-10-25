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Жителей Беларуси стало больше на 300 человек

26.10.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Жителей Беларуси за последние три месяца стало больше на 300 человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

Жителей Беларуси стало больше на 300 человек
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Беларусь занимает 92-е место в мире по численности населения и 17-е среди стран Европы.

По сравнению с июлем этого года, на 1 октября численность населения Беларуси немного возросла — на 300 человек. Сейчас в республике проживают 9495,8 тысячи человек. Впрочем, пока это значение меньшее, чем в начале года: тогда белорусов было более 9,5 миллионов.

С начала этого года по конец сентября в Беларуси заключили более 53 тысяч браков. Разводов меньше — чуть более 23 тысяч.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости улучшения демографической ситуации в республике. По его словам, население страны необходимо довести до 15 миллионов человек, а прокормить республика могла бы и 20 миллионов.

 
Теги: Минск
 
 
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На начало месяца в республике проживало 9495,8 тысячи человек - чуть больше, чем на начало июля.

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