ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство хочет поделить расходы по тепловой модернизации жилья с гражданами

26.10.2017 18:41 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Тепловая модернизация жилья может проводиться в Беларуси с помощью софинансирования госбюджетом и гражданами. Соответствующее положение разрабатывается в стране.

Об этом заявил 26 октября на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилкомхоза Андрей Ромашко.

В настоящее время, отметил он, в стране нет единого механизма финансирования тепловой модернизации жилья. Но его можно разработать с учетом зарубежного опыта.

«Положение об организации тепловой модернизации будет включать в качестве основного момента принцип софинансирования и участия государства в этих мероприятиях, хотя практически весь жилищный фонд находится в частной собственности», — сказал Ромашко.

Министерство предлагает сделать плату за тепловую энергию по индивидуальным счетчикам обязательной для всех граждан. «Это государственный интерес и политика в части экономии тепловой энергии», — добавил он.

По его словам, многоквартирный фонд, где есть возможность вести поквартирный учет потребления тепла, составляет примерно 10%, но пользуются ей только около половины жильцов. Так происходит потому, что методика поквартирного расчета предполагает добровольное участие потребителя в данных мероприятиях.

Напомним, вице-премьер Владимир Семашко заявил, что белорусы платят за отопление только 16,8% от себестоимости. По его словам, чтобы энергетикам выйти на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6,5-7 раз. Тарифы он предлагает поднимать по мере роста зарплат.

По его словам, ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

О стоимости услуг ЖКХ высказался и Александр Лукашенко на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Во-первых, официальный лидер страны обратил внимание на то, что 100% за коммуналку не платит никто, во-вторых, что государство ее дотирует, в-третьих, что этот вопрос вызывает наибольшее беспокойство людей.

Эксперты высказываются примерно в одном ключе.

«Ситуация в ЖКХ у нас запущенная и вызывает тревогу. Число должников по оплате, например, электроэнергии растет — их намного больше, чем было 5 лет назад»,  сказал известный экономист Леонид Злотников.

По его мнению, белорусская экономика сейчас развивается таким образом, что возможности людей оплачивать услуги ЖКХ пока будут только снижаться — и количество людей с проблемами в оплате ЖКУ будет расти, беднеет и государство.

«Все проблемы в ЖКХ, которые были 25 лет назад, они ровным счетом перекочевали, и ни одна не решена. Мы до сих пор не знаем, за что мы платим» уверен экономист Ярослав Романчук.

В то же время в четверг, 26 октября, глава ЖКХ Геннадия Трубило заявил, что перечень получателей безналичных жилищных субсидий может увеличиться. Но приведет ли это к порядку в системе оплаты ЖКУ и облегчению положения белоруских граждан?

Справка БДГ

Согласно постановлению Совета министров, с 1 сентября тарифы на электроэнергию, отопление, горячее водоснабжение и газ, проиндексированы в среднем на 8%. В этом году тарифы на коммунальные услуги повысятся еще два раза, а к 2018 году придется платить 100% стоимости ЖКУ. Правительство подготовило проект концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепловая модернизация жилья может проводиться в Беларуси с помощью софинансирования госбюджетом и гражданами. Соответствующее положение разрабатывается в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам в Беларуси не планируется - Минтранс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика