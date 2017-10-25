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Государство хочет поделить расходы по тепловой модернизации жилья с гражданами
26.10.2017 18:41 — Новости Общества | БДГ
Тепловая модернизация жилья может проводиться в Беларуси с помощью софинансирования госбюджетом и гражданами. Соответствующее положение разрабатывается в стране.
Об этом заявил 26 октября на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилкомхоза Андрей Ромашко.
В настоящее время, отметил он, в стране нет единого механизма финансирования тепловой модернизации жилья. Но его можно разработать с учетом зарубежного опыта.
«Положение об организации тепловой модернизации будет включать в качестве основного момента принцип софинансирования и участия государства в этих мероприятиях, хотя практически весь жилищный фонд находится в частной собственности», — сказал Ромашко.
Министерство предлагает сделать плату за тепловую энергию по индивидуальным счетчикам обязательной для всех граждан. «Это государственный интерес и политика в части экономии тепловой энергии», — добавил он.
По его словам, многоквартирный фонд, где есть возможность вести поквартирный учет потребления тепла, составляет примерно 10%, но пользуются ей только около половины жильцов. Так происходит потому, что методика поквартирного расчета предполагает добровольное участие потребителя в данных мероприятиях.
Напомним, вице-премьер Владимир Семашко
По его словам, ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность.
О стоимости услуг ЖКХ
Эксперты
«Ситуация в ЖКХ у нас запущенная и вызывает тревогу. Число должников по оплате, например, электроэнергии растет — их намного больше, чем было 5 лет назад», — сказал известный экономист Леонид Злотников.
По его мнению, белорусская экономика сейчас развивается таким образом, что возможности людей оплачивать услуги ЖКХ пока будут только снижаться — и количество людей с проблемами в оплате ЖКУ будет расти, беднеет и государство.
«Все проблемы в ЖКХ, которые были 25 лет назад, они ровным счетом перекочевали, и ни одна не решена. Мы до сих пор не знаем, за что мы платим», — уверен экономист Ярослав Романчук.
В то же время в четверг, 26 октября, глава ЖКХ Геннадия Трубило
Справка БДГ
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Тепловая модернизация жилья может проводиться в Беларуси с помощью софинансирования госбюджетом и гражданами. Соответствующее положение разрабатывается в...
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