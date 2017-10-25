Государство хочет поделить расходы по тепловой модернизации жилья с гражданами

Тепловая модернизация жилья может проводиться в Беларуси с помощью софинансирования госбюджетом и гражданами. Соответствующее положение разрабатывается в стране.

Об этом заявил 26 октября на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилкомхоза Андрей Ромашко.

В настоящее время, отметил он, в стране нет единого механизма финансирования тепловой модернизации жилья. Но его можно разработать с учетом зарубежного опыта.

«Положение об организации тепловой модернизации будет включать в качестве основного момента принцип софинансирования и участия государства в этих мероприятиях, хотя практически весь жилищный фонд находится в частной собственности», — сказал Ромашко.

Министерство предлагает сделать плату за тепловую энергию по индивидуальным счетчикам обязательной для всех граждан. «Это государственный интерес и политика в части экономии тепловой энергии», — добавил он.

По его словам, многоквартирный фонд, где есть возможность вести поквартирный учет потребления тепла, составляет примерно 10%, но пользуются ей только около половины жильцов. Так происходит потому, что методика поквартирного расчета предполагает добровольное участие потребителя в данных мероприятиях.

Напомним, вице-премьер Владимир Семашко заявил, что белорусы платят за отопление только 16,8% от себестоимости. По его словам, чтобы энергетикам выйти на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6,5-7 раз. Тарифы он предлагает поднимать по мере роста зарплат.

По его словам, ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

О стоимости услуг ЖКХ высказался и Александр Лукашенко на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны». Во-первых, официальный лидер страны обратил внимание на то, что 100% за коммуналку не платит никто, во-вторых, что государство ее дотирует, в-третьих, что этот вопрос вызывает наибольшее беспокойство людей.

Эксперты высказываются примерно в одном ключе.

«Ситуация в ЖКХ у нас запущенная и вызывает тревогу. Число должников по оплате, например, электроэнергии растет — их намного больше, чем было 5 лет назад», — сказал известный экономист Леонид Злотников.

По его мнению, белорусская экономика сейчас развивается таким образом, что возможности людей оплачивать услуги ЖКХ пока будут только снижаться — и количество людей с проблемами в оплате ЖКУ будет расти, беднеет и государство.

«Все проблемы в ЖКХ, которые были 25 лет назад, они ровным счетом перекочевали, и ни одна не решена. Мы до сих пор не знаем, за что мы платим», — уверен экономист Ярослав Романчук.

В то же время в четверг, 26 октября, глава ЖКХ Геннадия Трубило заявил , что перечень получателей безналичных жилищных субсидий может увеличиться. Но приведет ли это к порядку в системе оплаты ЖКУ и облегчению положения белоруских граждан?

Справка БДГ