ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На местных выборах в Беларуси изберут более 18 тыс. депутатов

26.10.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Более 18 тысяч избирательных округов будет организовано на местных выборах в местные советы депутатов, сообщили Sputnik в Центризбиркоме Беларуси.

Больше всего округов планируется организовать в Гомельской области – 3584, далее идет Минская – 3451. В Витебской области будет 3112 округов, в Брестской — 2962 на Могилевщине – 2556, в Гродненской области – 2389, в столице – 57.

Всего в Беларуси организуют 18111 округов, свидетельствует информация ЦИК. Таким образом можно понять, сколько депутатов местных советов будет избрано.

Выборы в местные советы пройдут в будущем году, но не позднее 20 февраля 2018-го. ЦИК наметил дату – 18 февраля, однако окончательное решение будет за президентом. Если датой выборов будет назначено 18 февраля, то избирательная кампания начнется за три месяца до этого дня.

После объявления даты выборов в республике будут созданы территориальные комиссии – всего 1315. Для областных советов и Минска будут созданы окружные и районные комиссии, после чего начнется выдвижение кандидатов. Претенденты на депутатские кресла могут выдвигаться как от политических партий, так и от трудовых коллективов и граждан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока датой выборов назначено 18 февраля, но окончательное решение остается за главой государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Снижается уровень тестостерона". Почему мужчины в Беларуси живут меньше женщин и что с этим делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика