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На местных выборах в Беларуси изберут более 18 тыс. депутатов
26.10.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Более 18 тысяч избирательных округов будет организовано на местных выборах в местные советы депутатов, сообщили Sputnik в Центризбиркоме Беларуси.
Больше всего округов планируется организовать в Гомельской области – 3584, далее идет Минская – 3451. В Витебской области будет 3112 округов, в Брестской — 2962 на Могилевщине – 2556, в Гродненской области – 2389, в столице – 57.
Всего в Беларуси организуют 18111 округов, свидетельствует информация ЦИК. Таким образом можно понять, сколько депутатов местных советов будет избрано.
Выборы в местные советы пройдут в будущем году, но не позднее 20 февраля 2018-го. ЦИК наметил дату – 18 февраля, однако окончательное решение будет за президентом. Если датой выборов будет назначено 18 февраля, то избирательная кампания начнется за три месяца до этого дня.
После объявления даты выборов в республике будут созданы территориальные комиссии – всего 1315. Для областных советов и Минска будут созданы окружные и районные комиссии, после чего начнется выдвижение кандидатов. Претенденты на депутатские кресла могут выдвигаться как от политических партий, так и от трудовых коллективов и граждан.
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Пока датой выборов назначено 18 февраля, но окончательное решение остается за главой государства.
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