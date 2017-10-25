На местных выборах в Беларуси изберут более 18 тыс. депутатов

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Более 18 тысяч избирательных округов будет организовано на местных выборах в местные советы депутатов, сообщили Sputnik в Центризбиркоме Беларуси.

Больше всего округов планируется организовать в Гомельской области – 3584, далее идет Минская – 3451. В Витебской области будет 3112 округов, в Брестской — 2962 на Могилевщине – 2556, в Гродненской области – 2389, в столице – 57.

Всего в Беларуси организуют 18111 округов, свидетельствует информация ЦИК. Таким образом можно понять, сколько депутатов местных советов будет избрано.

Выборы в местные советы пройдут в будущем году, но не позднее 20 февраля 2018-го. ЦИК наметил дату – 18 февраля, однако окончательное решение будет за президентом. Если датой выборов будет назначено 18 февраля, то избирательная кампания начнется за три месяца до этого дня.

После объявления даты выборов в республике будут созданы территориальные комиссии – всего 1315. Для областных советов и Минска будут созданы окружные и районные комиссии, после чего начнется выдвижение кандидатов. Претенденты на депутатские кресла могут выдвигаться как от политических партий, так и от трудовых коллективов и граждан.