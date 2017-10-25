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СМИ: бизнесмены не поделили Анну Семенович и устроили драку
26.10.2017 19:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Российская популярная певица Анна Семенович стала причиной конфликта между бизнесменами, устроившими драку в одной из гостиниц Греции, сообщают российские СМИ.
Семенович находилась с гастролями в Греции, где в нее влюбился местный бизнесмен Стефанас, владеющий финансовыми активами в Афинах. Поначалу певица не обращала внимания на ухаживания греческого миллионера. Затем Стефанас пригласил Семенович в ресторан, на следующий день пара отправилась на прогулку по островам на яхте бизнесмена. Кроме того, предприниматель преподнес экс-солистке "Блестящих" необычный подарок: он забронировал номер люкс в лучшей гостинице Афин на ее имя на ближайшие 50 лет. Сюрприз обошелся воздыхателю Семенович почти в миллион евро.
Романтическую идиллию нарушил давний ухажер российской певицы – бизнесмен из Швеции, которые несколько лет пытается добиться расположения Семенович. Мужчина приехал в Грецию, чтобы навестить свою возлюбленную. Когда он увидел, что за ней ухаживает другой, то пришел в ярость и закатил скандал. Словесная перепалка переросла в драку прямо в гостинице. Разнимали бизнесменов сотрудники отеля, после чего Семенович ушла вместе с греком. Швед покинул гостиницу на следующий день.
Когда певица вернулась в Москву, ее романтические отношения с Стефанасом не закончились. Они общаются каждый день, в ближайшее время греческий предприниматель собирается в Москву.
Вместе с тем комментариев самой Семенович о ее романе нет.
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На гастролях в Греции за Семенович начал ухаживать местный предприниматель, в это время навестить свою возлюбленную приехал бизнесмен из Швеции.
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