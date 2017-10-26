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Рестораны McDonald's сменили название в Китае

27.10.2017 08:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's ("Макдоналдс") переименовали в Китае в "Золотые арки" (Jingongmen), сообщают СМИ.

Рестораны McDonald's сменили название в Китае
© Pixabay
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Летом руководство компании объявило о продаже 80% своего бизнеса в Поднебесной. Покупателями стали китайская государственная инвестиционная корпорация CITIC Group и американский инвестиционный фонд Carlyle Group. Теперь новая компания носит название Golden Arches China Management Limited и является самой крупной франшизой "Макдоналдс" за пределами США.

Накануне стало известно, что компания приняла решение переименовать "Макдоналдс" в "Дзинь Гуун Мень", что в переводе с китайского означает "Золотые арки". Однако новое название никак не повлияет на ассортимент самого ресторана – привычные гамбургеры и чизбургеры останутся прежними.

Посетители ресторана уже отреагировали на новое название. Одни считают, что оно звучит как название мебельного салона, другие отмечают, что название не подходит для иностранного бренда, третьим оно просто не нравится.

К слову, до этого "Макдоналдс" в Китае назывался Maidanglao (китайский перевод McDonald's).

В КНР в настоящее время насчитывается более 2,4 тысячи ресторанов "Макдоналдс". В ближайшие пять лет в планах открыть еще полторы тысячи заведений. В мире же свыше 36 тысяч закусочных в более чем 100 странах.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый вариант названия любимой закусочной вызвал противоречивую реакцию местных посетителей.

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