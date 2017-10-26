СМИ выяснили точную причину смерти актера Марьянова

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Российский актер Дмитрий Марьянов скончался от обильной кровопотери, сообщает телеканал РЕН ТВ .



© Sputnik/ Алексей Куденко Уволена диспетчер скорой, которая приняла вызов к актеру Марьянову

Марьянов умер 15 октября на 48-м году жизни . Актер вместе с друзьями отдыхал на даче, в какой-то момент ему стало плохо, и он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, но "по техническим причинам" машина не приехала. Тогда актера отвезли в больницу на частной машине, однако врачи не смогли помочь. Предварительно сообщалось, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", — приводит заключение медицинской экспертизы телеканал.

Врач-флемболог Федор Шпаченко пояснил, что разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — пояснил Шпаченко.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Марьянова похоронили 18 октября на Химкинском кладбище в Москве.