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СМИ выяснили точную причину смерти актера Марьянова

27.10.2017 07:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Российский актер Дмитрий Марьянов скончался от обильной кровопотери, сообщает телеканал РЕН ТВ.

СМИ выяснили точную причину смерти актера Марьянова
© Sputnik/ Алексей Куденко
Уволена диспетчер скорой, которая приняла вызов к актеру Марьянову

Марьянов умер 15 октября на 48-м году жизни. Актер вместе с друзьями отдыхал на даче, в какой-то момент ему стало плохо, и он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, но "по техническим причинам" машина не приехала. Тогда актера отвезли в больницу на частной машине, однако врачи не смогли помочь. Предварительно сообщалось, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", — приводит заключение медицинской экспертизы телеканал.

Врач-флемболог Федор Шпаченко пояснил, что разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — пояснил Шпаченко.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Марьянова похоронили 18 октября на Химкинском кладбище в Москве. 

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты пришли к выводу, что смерть актера связана с потерей крови из-за разрыва сосуда.

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