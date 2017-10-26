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СМИ выяснили точную причину смерти актера Марьянова
27.10.2017 07:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Российский актер Дмитрий Марьянов скончался от обильной кровопотери, сообщает телеканал
© Sputnik/ Алексей Куденко
"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря", — приводит заключение медицинской экспертизы телеканал.
Врач-флемболог Федор Шпаченко пояснил, что разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — пояснил Шпаченко.
Ранее сообщалось, что
Марьянова похоронили 18 октября на Химкинском кладбище в Москве.
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Эксперты пришли к выводу, что смерть актера связана с потерей крови из-за разрыва сосуда.
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