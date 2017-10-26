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Обязательное включение фар днем могут реализовать в новой редакции ПДД

27.10.2017 07:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Увеличивается количество участников дорожного движения, которые по собственному желанию в дневное время суток включают ближний свет фар, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Обязательное включение фар днем могут реализовать в новой редакции ПДД
© Sputnik/
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"Мы изучаем мировой опыт, в частности, опыт Швеции, которая по климатическим условиям схожа с Беларусью: у них 240 дней в году нет солнца. Мера по обязательному использованию наружного освещения при участии в дорожном движении транспортного средства закладывается у шведских автопроизводителей уже на конструктивном уровне. Согласно статистике, это привнесло положительную динамику в профилактику дорожно-транспортных происшествий", — отметил он.

По словам Вадима Гаркуна, в последнее время увеличилось количество водителей, включающих в дневное время суток ближний свет фар.

"Можно себя обезопасить по принуждению, а можно — по убеждению. Предложение по обязательному включению ближнего света рассматривается при внесении корректировок в правила дорожного движения, но ничто не мешает участнику дорожного движения без принуждения включать подсветку. Это ПДД не запрещено. Возможно, включение ближнего света днем будет учтено в новой редакции ПДД", — подчеркнул он.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Климатические условия Беларуси располагают к тому, чтобы ввести обязательное включение ближнего света фар в дневное время.

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