|
Обязательное включение фар днем могут реализовать в новой редакции ПДД
27.10.2017 07:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Увеличивается количество участников дорожного движения, которые по собственному желанию в дневное время суток включают ближний свет фар, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.
© Sputnik/
"Мы изучаем мировой опыт, в частности, опыт Швеции, которая по климатическим условиям схожа с Беларусью: у них 240 дней в году нет солнца. Мера по обязательному использованию наружного освещения при участии в дорожном движении транспортного средства закладывается у шведских автопроизводителей уже на конструктивном уровне. Согласно статистике, это привнесло положительную динамику в профилактику дорожно-транспортных происшествий", — отметил он.
По словам Вадима Гаркуна, в последнее время увеличилось количество водителей, включающих в дневное время суток ближний свет фар.
"Можно себя обезопасить по принуждению, а можно — по убеждению. Предложение по обязательному включению ближнего света рассматривается при внесении корректировок в правила дорожного движения, но ничто не мешает участнику дорожного движения без принуждения включать подсветку. Это ПДД не запрещено. Возможно, включение ближнего света днем будет учтено в новой редакции ПДД", — подчеркнул он.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Климатические условия Беларуси располагают к тому, чтобы ввести обязательное включение ближнего света фар в дневное время.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии