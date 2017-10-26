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Минск постепенно откажется от использования "спящих полицейских"

27.10.2017 07:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. На комиссии по безопасности дорожного движения выработана стратегия постепенно ухода от использования искусственных неровностей ("спящих полицейских") в Минске. Вместо них будут обустраиваться островки, создаваться искривления дороги и устанавливаться светофоры, об этом рассказал начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Навой во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Минск постепенно откажется от использования "спящих полицейских"
© Sputnik/
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"Наша задача — физически не позволить водителю разогнаться. Но в то же время сделать так, чтобы он "в ноль" не тормозил. Если висит знак "40", то эта скорость должна быть выдержана параметрами дороги", — пояснил он.

Дмитрий Навой напомнил, что жилой район — это зона, где отдается приоритет пешеходам, и это не место, где автомобиль — главный, как на МКАД.

"Поэтому водителям нужно смириться, что рядом живут люди, и относиться с пониманием и уважением к другим участникам дорожного движения", — подчеркнул он.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
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На смену искусственным неровностям придут другие способы успокоения автомобильного трафика.

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