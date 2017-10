Физиогномист о лицах звезд: Солодуха – балагур, Корж – человек-загадка

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Жизнь артистов, несмотря на то, что они всегда на виду, чаще скрыта от окружающих. Мы не знаем, чем они занимаются после концертов и являются ли теми, кем их воспринимаем.

Однако найти ответы на эти вопросы легче некуда. Достаточно взглянуть на лица этих людей.

Физиогномика снискала популярность в Европе и Америке в последние годы и в некоторых странах уже приобрела научный статус. Наука, позволяющая по чертам лица рассказать о характере человека, используется при поиске трудовых кадров, особенно если на кону стоят большие деньги.

В Беларуси физиогномику пока используют только правоохранители, когда надо узнать какие-то подробности о подозреваемом. Но, как уверяет физиогномист Сергей Савоськин, у нас еще все впереди.

Взглянув на фото белорусских артистов, специалист рассказал, чем Макс Корж похож на Владимира Путина, а Александр Солодуха – на Ивана Урганта.



© Sputnik / Виктор Толочко Физиогномист Сергей Савоськин

Бровки домиком

— Сергей, только ли о характере человека могут рассказать черты его лица?

— Лицо показывает уникальные потребности человека: кем ему быть, как себя позиционировать, чем он отличается от других. Оно показывает темперамент. Если вы, например, видите у мужчины густые брови, особенно сросшиеся на переносице, как у Киркорова (если бы он их не корректировал), то о нем можно сказать, что он постоянно "грузится". Такие люди часто работают силовиками, военными, водителями большегрузов. Если их не грузить по работе, то они грузят в личной жизни: все бубнят и бубнят. У меня был клиент с такими густыми бровями. Он инспектором природных ресурсов работал — браконьеров ловил. Одного браконьера выслеживал очень долго. Ходил по лесу, бубнил. А браконьер оказался с такими же густыми бровями. Это был его приятель. И они очень долго в эту игру играли. С такими данными человека нужно грузить многозадачной работой.

Посмотрите на брови программистов. Они либо густые, либо очень прямые и длинные. Последняя форма говорит о логическом складе ума.

Или приведу еще один пример. Прихожу в хозяйственный магазин, нужно разобраться с одной вещью. Мне, по сути, необходим хороший администратор. Стоят три сотрудницы магазина. У одной – брови домиком, как у Сталина. Все – я вижу администратора, к ней обращаюсь — и она все разруливает.

По чертам лица можно узнать, как человек будет реагировать на давление. Если на Ирину Дорофееву с ее выпуклыми скулами и подбородком надавить, то она будет хорошо сопротивляться.

Многое можно сказать по носу. Пухлый кончик говорит о том, что человек склонен к накопительству – денег, знаний… Многие продавцы, кстати, эту фишку знают и используют. Вздернутый нос, как у Макса Коржа, вы увидите у медсестры, спасателя или артиста эстрады, которые должны быть открыты людям. Обвисший кончик говорит о контроле, закрытости, сдержанности. Вы вряд ли найдете хоть одного шпиона с открытым кончиком носа.

Однако делать выводы о человеке нельзя только по одним бровям или губам — нужно оценивать все лицо в комплекте. Сложность заключаются в том, что женщины используют макияж. Многое зависит от постановки цвета при фотосъемке.

Агурбаш — хорошая скандалистка

Перед нами – фотография певицы Анжелики Агурбаш. В 2005-м она подготовила один из самых дорогих номеров для музыкального конкурса "Евровидение", что не помогло ей пройти в финал. А в 2012 году снова ворвалась на полосы газет в связи с громким разводом с "колбасным королем" Николаем Агурбашем.



© Sputnik/ Валерий Левитин Брак Анжелики и Николая Агурбаш казался крепким

Сергей: Обратите внимание на спинку носа. Не знаю, корректировалась она или нет, но это очень логичная спинка носа. У человека серьезная логика, спортивная воля. Она хороший аналитик. На фото у Анжелики доброжелательный макияж, приподнятые глаза, широкая улыбка. Но на самом деле она меланхолик, и ей очень даже подойдут злодейские роли. Роль скандалиста для нее хороша. Скандалы ей даже выгодны. Очень крепкая нервная система. В любом скандале конкурентоспособна. Во-вторых, когда случается какой-то скандал и раздрай, такие люди полезны тем, что по-хорошему разрушают догмы.

Обратите внимание на кончик носа. Перегородка под носом выдает в ней хорошего аналитика. Но судя по тому, что кончик раздвоенный, получается, что Анжелика не совсем свою роль играет. Такое раздвоение присутствует, когда человек сам не свой. Скорее всего, образ на эстраде слишком позитивный. А она меланхолик, скептик, своенравная по характеру.

Если затронуть тему личной жизни, то на момент, когда была сделана эта фотография, у нее нижние веки были достаточно серьезно натянуты. Это говорит о концентрации и скептицизме в личной жизни. Человек все проверяет. Сомнения большие.

Я бы сказал так, если в работе она сумеет сыграть злодейскую роль, то в личной жизни у нее все будет хорошо. Это почти стопроцентная гарантия. Такой тут парадокс: если на эстраде образ позитивный, то в личной жизни – злодейский. Вообще такие люди, как ни странно, кажутся скандалистами, разрушителями и провокаторами (взять, например, Жириновского), но в семье они, если реализованы, очень хороши. О таких людях в свое время было сказано: "Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". Их разрушительность не направлена на зло — она направлена на разрушение стереотипов, всего закаменевшего и отжившего.

Солодуха – по жизни пионер

Александр Солодуха – самый популярный эстрадный исполнитель в Беларуси. Пожалуй, не найдется человека, который не слышал его песню "Здравствуй, чужая милая". Певец с голливудской улыбкой никогда не скрывал свою обеспеченность. И всегда готов был видеть журналистов в своем шикарном загородном особняке, который сам прозвал "резиденцией".

Сергей: На этой фотографии не видно, а на других я обращал внимание на "стрессовую" складку на переносице. Это говорит, что у человека хронический стресс, который не проходит, видимо, много лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Сергей Савоськин уверен, что черты лица выдают в Александре Солодухе неудержимого оптимиста

Насколько я понимаю, репертуар у Александра больше любовно-романтический, но его характеристика бровей, которые были на самом деле очень густыми, если бы их не корректировали, говорит о яркой интеллектуальности и эрудированности. Мозг постоянно работает, грузится. Любовная лирика ему по стилю не очень подходит. Лучше пойдут те виды творчества, которые посвящены умению получать радость от жизни, например, умению путешествовать или наслаждаться естественной красоте природы. Он сам очень естественный человек изначально. Видимо, поэтому стресс и накопился, потому что сфера слишком искусственная.

Александру не стоит опасаться имиджа гуляки и балагура. Обществу все равно нужны люди, которые умеют вести себя по-молодежному, умеют проявлять живой ум и эрудицию. В России такие люди, как он, находят себя в качестве ведущих передач. Взять Урганта. Немного странно, почему Александр пошел в вокал. Потому что у него изначально эрудированный живой ум, умение веселиться, создавать позитив, наполнять всех энергией.

Широкий нос, как минимум, говорит об оптимизме. Балагурство, эрудиция в сочетании с такими глазами. Ему не стоит бояться быть даже дилетантом. Такие люди, как он, — по жизни пионеры. Им не нужно быть классиками. Не нужно классического вокала, классической манеры и костюмов. Таких людей пиджаки утомляют, они их выжигают.

Пухлый кончик носа всегда дает умение накопить, в том числе, и деньги. Вспомните Жерара Депардье. Как только во Франции налог подняли, этот хомяк моментально метнулся в Россию. В идеале Александру надо интеллектуальное богатство накапливать. Если бы он развивался как телеведущий, то бы мог "коллекционировать" много знаний, фраз.

Если он найдет себя, то в личной жизни дела пойдут получше. Гуляку праздного надо выпустить в эфир, иначе он будет обитать дома. Сейчас Александра явно семья тяготит. Судя по широкой форме бровей, любые семейные ошибки этот человек не выкидывает из головы. Он не ветреный — вот в чем парадокс.

Корж — человек-загадка

На фото – первый в стране рэпер Макс Корж, который снискал славу далеко за ее пределами. Песни исполнителя постоянно звучат на отечественных и российских радиостанциях. А сам он собирает полные залы.



© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Певец Макс Корж

Сергей: Хоть Макс и позиционируется в рамках сугубо молодежной культуры, но обратите внимание на мочки ушей – крупные. Они говорят о выдержанности, терпеливости, самоконтроле хорошем.

Ямочка на подбородке – абсолютная доброжелательность ко всем. Желобок над верхней губой — энергичность, убедительность, говорливость. Рот кончается смычками — человек контролирует своим слова. Черты лица выдают в нем гораздо более интересную личность, чем просто рэпера.

На лице есть небольшой конфликт. Брови говорят о нем, как о человеке очень глубоком, вдумчивом, закрытом. Но нос открытый, "народный". То есть Максим отзывчивый, оперативный. Знаете, как про Путина в свое время говорили: "Who is Mr. Putin", так про Коржа, если он будет развиваться, станут говорить: "Who is Mr. Korzh". Я уверяю: этот человек – загадка. Может, он сам от себя скрыт. У него типаж наставника, учителя. Для него характерна глубина, умение видеть скрытое и самое главное — умение видеть потенциал людей. Не хочу его как-то мистифицировать, но о таком человеке можно сказать, что он хранитель некой мудрости. Здесь молодежной субкультурой по сути и не пахнет. Впрочем, в рэп-среде немало исполнителей, которые застряли в молодежном возрасте по причине востребованности. И у многих гораздо больше таланта, чем они его демонстрируют.

Человек может построить личную жизнь по-настоящему успешную, только когда правильно социализируется, находится на своем месте и выполняет свою роль. Корж, судя по характеристикам лица, вращается среди неподходящих ему девушек. Они видят его одним, а он на самом деле совсем другой. При таком конфликте людям обычно приходится преодолевать кризис, когда в итоге окружающие начинают сильно разочаровывать. Окружение допускает многочисленные ошибки, откровенно подставляет, выводит из себя. Если в жизни Макса такая ситуация наступила — значит пришло время становится наставником. С такими мочками по-другому никак (улыбается). Такие мочки либо кого-то учат, либо молча страдают и терпят.

Дорофеева – человек колоссальной воли



Перед нами – фото заслуженной артистки Беларуси Ирины Дорофеевой. По одной из версий, она находится в числе любимых певиц Александра Лукашенко. В прошлом году артистка пошла в политику — стала депутатом Палаты представителей Национального собрания.



© Sputnik / Виктор Толочко Ирине Дорофеевой, по мнению физиогномиста, не хватает драматического конфликта, а вот политика - очень подходящее для нее занятие

Сергей: Дорофеева – это человек контраста. Внутри все мрачно и тяжело, а снаружи — легко и позитивно. Чтобы это изменить, она должна позволить себе лет до 40 быть если не скандалистом, то хотя бы нарушать каноны, а иногда даже и нормы морали. Потому что чтобы стать настоящим гуманистом, по-настоящему полезным обществу, нужно познать грань добра и зла. А она гуманист, она очень чувствительная натура.

Это человек власти. Таким женщинам надо делать карьеру в политике, в бизнесе. Но тут нужно быть не просто депутатом, а знать, куда и на кого направлять свою власть. Она должна собирать и поддерживать творческих, одаренных людей. Почему именно их? Потому что Ирина действительно чувствует музыку, причем даже на химическом уровне. Чувствует анимацию, движение. Начинающим артистам нужна твердая власть, которая вытянет их наверх, которая надавит на нервы, создаст драму, покажет контрасты аморальности и гуманизма. Это нужно для их формирования, ведь многие из них не могут социализироваться самостоятельно. Это даже хорошо, что подопечные будут Ирину бояться и считать стервой. Тот случай, когда обывателю кажется, что она сделала плохой поступок, а на самом деле она спасла очередного художника или музыканта, что даже в единичном экземпляре – очень много.

Работа преподавателем в университете культуры для нее не подходит. Слишком академично, слишком правильно. Ей нужен риск, драматический конфликт. Потому что это человек абсолютной и колоссальной воли. Посмотрите, какой подбородок – умение держать удар, быть основательным. Широкие ноздри – взрыв. Ирине нужно много всего. В ее жизни всегда контраст – от много до мала, от гуманности до аморальности. Тут только свое учреждение, своя творческая группа, свой путь.

Лицо тоже деградирует

— Сергей, все знаменитости, о которых говорили, оказались не на своем месте. Почему?

— Наверное, потому что Беларусь – страна такая рафинированная. У нас нельзя быть дилетантом – везде ценится высокий профессионализм. В Беларуси трудно с экономикой, поэтому если идешь на риск, то можно серьезно пролететь экономически и тогда уже не подняться. Нет очевидной политической борьбы, чтобы проявить себя человеком власти. Масштабы страны небольшие — кадров мало. Менталитет у нас такой, что не принято кого-то подставлять, скандалить серьезно. Хотя, допустим, у московских звезд это спокойно получается. В итоге люди занимают не свои места и страдают. Тот же Солодуха. Он свой имидж убил в пользу того, чтобы не дай Бог не показаться каким-то несерьезным, балагуром, дилетантом, а это, наоборот, нужно было проталкивать. Мне кажется, он на ровном месте споткнулся. Может, из-за своего пухлого кончика носа боялся без денег остаться. Хотя если бы рискнул, стал бы еще богаче.



© Public Domain. На портрете Леопольда II отчетливо видны фамильные признаки Габсбургов — выпяченная нижняя губа и оттопыренный подбородок

— С возрастом лицо у человека меняется. Говорит ли это об изменениях в характере?

— С возрастом лицо всегда меняется, потому что мы пропускаем этапы развития, получаем стресс. Лицо проседает, характеристики размываются. Но если человек правильно проходит фазы развития, его лицо становится более зрелым, развитым. Вы замечали, что некоторые люди просто тупо стареют, становятся пухлыми и невнятными, а у других более благородно очерчиваются линии лба и носа. Лицо, как природный рельеф, если экосистема хорошая, то в ней будет правильное развитие.

Многое зависит от того, как человек будет пользоваться своими данными. Если у него скулы, а он ведет себя не как боец, то лицо проседает, деградирует. На самом деле его легко потерять. Наверное, не зря столько поговорок с ним связанных. Ударить в грязь лицом, боязнь потерять лицо.

— Родственники часто бывают похожи. Значит ли это, что и характер у них будет идентичным?

— Некоторые черты лица передаются наследственно по генетической линии. Типичный пример – губа Габсбургов. Нижняя губа дутая, как у рыбы. Как выразился один мой коллега, человек с такой особенностью — чисто материальный, продажный тип. Эта характеристика идет по всему роду. Вполне может в родовой линии передаваться характеристика, которая будет актуальна для всех членов семьи, пока эта черта будет сохраняться. Что касается близнецов, то только для обывателя они кажутся идентичными. Все кроется в нюансах. В конце концов, один близнец может правильно по своему пути идти, другой — нет. И тогда лица с возрастом будут различаться.