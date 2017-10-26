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В капитальный ремонт включат и тепловую модернизацию
27.10.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Тепловая модернизация зданий будет со следующего года включена в капитальный ремонт, заявил в пятницу в парламенте вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси планируется провести тепловую модернизацию всех зданий в ближайшее время. Для упрощения этого ее включат в капитальный ремонт.
"Мы примем решение, что уже со следующего года в капитальный ремонт будет включена и тепловая модернизация. Чтобы не возвращаться к этому, когда мы выйдем на комплексную модернизацию всего жилого фонда", –заявил Калинин.
Проводить масштабную модернизацию правительство планирует за счет средств специального фонда, который будет состоять из бюджетных средств, кредитов и денег, вырученных от продажи жилья и отчислений жильцов.
"Правительство привлекает 20 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития для пилотной тепловой модернизации в Минске 64 домов", – добавил Калинин.
Ранее правительство Беларуси
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Уже со следующего года в ходе капремонта домов в Беларуси будут проводить и модернизацию.
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