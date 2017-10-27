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Кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 28 октября

27.10.2017 11:49 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 28 октября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 28 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений 1-6 м/с, днем - юго-западный 5-10 м/с, порывы достигнут 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов выше нуля, при прояснениях - минус 1-3. Днем будет плюс 2-8 градусов.

На 29-30 октября объявлен оранжевый уровень опасности в связи с порывистым ветром и сильными дождями. Так, днем в воскресенье по юго-западной половине республики, а в понедельник во многих районах страны ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. В утренние и дневные часы 29 октября по западу прогнозируются сильные дожди.-0-

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Теги: Минск
 
 
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 28 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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