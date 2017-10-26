Голодовка в жодинской тюрьме: МВД назвало информацию недостоверной

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Четверо осужденных, отбывающих наказание в тюрьме №8 в Жодино, отказываются принимать пищу, говориться в сообщении Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси.

Накануне белорусские правозащитники распространили информацию, что в жодинской тюрьме голодают как минимум десять человек. Таким образом они протестуют против плохих бытовых условий и некачественного медицинского обслуживания. Эту информацию в ДИН назвали недостоверной.

"По состоянию на 27 октября 2017 года в тюрьме №8 находятся четверо осужденных, которые отказываются от приема пищи. Причиной отказа является их несогласие отбывать наказание в камерах, оборудованных системой видеонаблюдения. Вместе с тем, все четверо регулярно употребляют имеющиеся у них в наличии продукты питания", — говорится в сообщении Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси.

В ДИН уточнили, что "голодающие" находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Из сообщения также следует, что все четверо отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о вымогательстве с применением насилия; злостном хулиганстве; сбыте наркотиков, в том числе несовершеннолетним, в составе организованной группы лиц; злостном неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения. Все четверо приговорены к длительным срокам лишения свободы – от восьми до 15 лет.

Заключенные, о которых идет речь, были переведены в тюрьму на три года за неоднократные нарушения режима содержания в колониях. За время отбывания наказания в тюрьме они также многократно нарушали установленный порядок пребывания, подчеркивается в сообщении ДИН.