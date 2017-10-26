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Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку
27.10.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Беларусь будет пытаться в переговорах с МВФ договориться о приемлемом для себя уровне и темпах выхода на 100% оплату населением жилищно-коммунальных услуг, заявил журналистам вице-премьер республики Анатолий Калинин.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
"С МВФ будем договариваться. Мы будем предлагать те меры, которые обозначил глава государства: постепенно, поэтапно, в первую очередь соблюдая договоренности", — сказал Калинин.
Он уточнил, что Белорусская сторона будет настаивать на том, чтобы выход на 100% уровень оплаты коммунальных тарифов не был обременительным для населения, ни по форме, ни по размерам платежей.
"Чтобы, в то же время, не обременять наших граждан в форме и объемах оплаты", — подчеркнул вице-премьер.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что
Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ
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Минск будет продвигать предложения президента с тем, чтобы выход населения на 100% оплату ЖКУ не был обременительным для граждан.
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