Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Беларусь будет пытаться в переговорах с МВФ договориться о приемлемом для себя уровне и темпах выхода на 100% оплату населением жилищно-коммунальных услуг, заявил журналистам вице-премьер республики Анатолий Калинин.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова Миссия МВФ начинает работать в Беларуси

"С МВФ будем договариваться. Мы будем предлагать те меры, которые обозначил глава государства: постепенно, поэтапно, в первую очередь соблюдая договоренности", — сказал Калинин.

Он уточнил, что Белорусская сторона будет настаивать на том, чтобы выход на 100% уровень оплаты коммунальных тарифов не был обременительным для населения, ни по форме, ни по размерам платежей.

"Чтобы, в то же время, не обременять наших граждан в форме и объемах оплаты", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2018 году тарифы на ЖКУ будут повышены один раз и не более чем на пять долларов. Президент подчеркнул, что платежи за ЖКУ не должны быть неподъемными для граждан.

Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы . Среди условий, которые выдвигает МВФ – проведение структурных реформ в республике. В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ.