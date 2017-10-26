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Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку

27.10.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Беларусь будет пытаться в переговорах с МВФ договориться о приемлемом для себя уровне и темпах выхода на 100% оплату населением жилищно-коммунальных услуг, заявил журналистам вице-премьер республики Анатолий Калинин.

Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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"С МВФ будем договариваться. Мы будем предлагать те меры, которые обозначил глава государства: постепенно, поэтапно, в первую очередь соблюдая договоренности", — сказал Калинин.

Он уточнил, что Белорусская сторона будет настаивать на том, чтобы выход на 100% уровень оплаты коммунальных тарифов не был обременительным для населения, ни по форме, ни по размерам платежей.

"Чтобы, в то же время, не обременять наших граждан в форме и объемах оплаты", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2018 году тарифы на ЖКУ будут повышены один раз и не более чем на пять долларов. Президент подчеркнул, что платежи за ЖКУ не должны быть неподъемными для граждан.

Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы. Среди условий, которые выдвигает МВФ – проведение структурных реформ в республике. В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск будет продвигать предложения президента с тем, чтобы выход населения на 100% оплату ЖКУ не был обременительным для граждан.

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