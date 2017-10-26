Список граждан-получателей адресных субсидий на жилье могут расширить

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Правительство Беларуси будет ждать от парламентариев предложений о том, какие еще категории населения могут быть включены в перечень лиц, которые могут претендовать на получение господдержки при строительстве жилья в рамках указа №240, заявил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин.



© Sputnik / Виктор Толочко Минстройархитектуры: интерес к господдержке в рамках указа №240 растет

Ранее в парламенте Калинин заявил, что фактически данный указ не работает из-за плохой поддержки его местными исполнительными властями .

"Мы ждtм предложений от депутатов. Но если предположить, в этот список можно включить тех, кто макет ветхое жильё, это могут быть молодые семьи. Нужно также посмотреть на пороговые значения доходов семьи", — сказал Калинин, отвечая на вопрос Sputnik о том, какие еще лица могли бы претендовать на такую помощь государства.

"Надо выработать общее решение и адаптировать его под наше общество. Но пока от депутатов мало предложений, мы работаем и нащупываем общий алгоритм", — сказал вице-премьер.

Указ №240 вступил в силу с 6 августа 2017 года. Он предусматривает введение адресных жилищных субсидий, которые рассчитываются индивидуально в зависимости от состава семьи нуждающегося, имеющейся в собственности жилой площади. Субсидии выделяются на погашение части процентов по жилищным кредитам, которые граждане могут получить в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия выделяется на погашение, не только процентов, но и части основного долга по такому кредиту.