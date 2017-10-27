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ГАИ в конце недели усиленно отработает трассу М3
27.10.2017 13:09 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ 27-29 октября усиленно отработает трассу М3, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
Массированная отработка автодороги М3 Минск - Витебск начнется сегодня с 15.00 и продлится до позднего вечера 29 октября. "Особое внимание будет уделено превышениям скорости движения, нарушениям ПДД пешеходами и велосипедистами, правилам перевозки пассажиров, в особенности детей, а также нетрезвому вождению, - рассказали в ГАИ. - Наряды ДПС будут выставлены там, где наиболее вероятны нарушения правил и аварии. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль".
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность в сложных погодных условиях. "В связи с первым снегом увеличилось количество мелких ДТП, которые связаны в основном с отсутствием зимней резины, невнимательностью и выбором многими водителями не соответствующего погоде стиля вождения", - отметили в ГАИ.-0-
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ 27-29 октября усиленно отработает трассу М3, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси. Массированная отработка автодороги М3 Минск -...
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