ГПК объяснил, почему бородатого гродненца не пустили в Украину

ГРОДНО, 27 окт – Sputnik, Инна Гришук. Житель Гродно не смог попасть в Украину, потому что фото в его паспорте не соответствовала возрасту владельца, сообщил Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Гродненца Дмитрий не выпустили в Украину 25 октября в пункте пропуска "Новая Гута", не узнав его на фотографии в паспорте, сделанной в 2012 году. При этом пограничники согласились, что документ настоящий, но изъяли его и выдали справку, чтобы парень обратился в милицию за заменой паспорта.

Если фото не соответствует возрасту, паспорт недействителен

"На момент проверки установили, что паспорт действительно принадлежит данному гражданину, но внешность его сильно изменилась. Изображение не соответствовало возрасту, его невозможно было идентифицировать путем проведения специальной проверки документов", – сказал Бычковский.

Он также сослался на указ №294 "О документировании населения Республики Беларусь", где в пункте 23 среди причин, которые служат основанием для замены паспорта, указано: "установление неточностей в данных или отметках, указанных в пунктах 21 или 22", а в пункте 21 прописано, что паспорт должен содержать цветное изображение, соответствующее возрасту владельца.

По мнению представителей пограничной службы, фотография в паспорте гродненца, сделанная пять лет назад, не соответствовала этому критерию.

"Было установлено, что паспорт подлежит замене. А если он подлежит замене, то согласно пункту 8 данного указа, документ, удостоверяющий личность, является недействительным, в том числе для пересечений государственной границы", – добавил Бычковский.

Как быть, если часто меняешь имидж

Sputnik поинтересовался у представителя ГПК, как быть белорусам, которые экспериментируют со внешностью, чтобы не попасть в похожую ситуацию на границе – многие мужчины сейчас отращивают бороды, а женщины меняют стрижки и цвет волос.

"Гражданам нужно обращать внимание на сроки действия документа. В этом случае границу пересечь в принципе не удастся. Бывает так, что при проверке документов пограничник может задать ряд наводящих вопросов, попросить снять очки, спросить некоторые данные, которые отображены в паспорте. Но если документ действителен, но вы очень серьезно изменились, стоит обратиться для замены такого документа", – отметил Бычковский.

Он также добавил, что волосы – не основной признак, по которым проводится идентификация личности. Но изменение формы лица, основных его черт по фотографии может вызвать ряд вопросов со стороны органов пограничной службы при пересечении границы. По его словам, произошедшее с гродненцем в погранпункте "Новая Гута" – скорее, исключение, подобных случаев на белорусской границе припомнить не могут.

Парень уверен, что за 5 лет не мог постареть

Сам Дмитрий по-прежнему считает, что его внешность за пять лет не могла так сильно измениться, чтобы фото перестало соответствовать его возрасту. Паспорт был сделан в 2012 году, когда парню было 24 года.

"Фото из паспорта вклеено в другие документы, которыми я часто пользуюсь. Проблем с тем, чтобы меня не узнавали или не принимали документы, не было. На своей страничке в соцсети я выложил для сравнения фото с паспорта и ту, которую сделал в день пересечений границы. Все знакомые мне пишут, что кардинальных перемен в моей внешности нет", – сказал Дмитрий.



© Sputnik/ Этот снимок был вклеен в паспорт и в другие документы, которыми пользуется парень.

Усы и борода – не повод идти в паспортный стол

Как понять, что недавнее фото гражданина в действительном документе перестало соответствовать возрасту, в законодательных актах Беларуси не указано. Например, в УВД Гродненского облисполкома журналисту Sputnik сообщили, что появление бороды и усов на лице для сотрудников паспортного стола не может стать основанием для замены паспорта, срок которого не истек.

Тем не менее в ГПК подчеркивают, что действия сотрудников пограничного перехода "Новая Гута" были обоснованны.

Собеседник разъяснил, что есть контрольные точки, по которым специалисты определяют подлинность изображения и принадлежность его конкретному лицу. Если этих точек на лице человека в данный конкретный момент не видно или их невозможно найти, у пограничников возникают вопросы. Они вправе провести специальную проверку документа.

"На границе работают профессионалы, нельзя в этом сомневаться. Проверку проводили в специальной лаборатории, где пытались провести идентификацию личности. Но это не получилось. Документ признали недействительным", – подчеркнул Бычковский.

Паспорт у гродненца изъяли прямо на границе. Один из экземпляров протокола изъятия хранится у Дмитрия. Также в отношении него 25 октября был начат административный процесс, однако он был завершен по причине "малозначительности деяния", платить штраф или нести другую ответственность парню не придется. Сейчас молодой человек готовится заменить паспорт, чтобы выполнить предписание пограничников.

С вопросом о том, насколько правомерны были действия сотрудников пограничного перехода "Новая Гута" в отношении жителя Гродно Дмитрия, Sputnik обратился в Генеральную прокуратуру. Ее ответ будет опубликован в ближайшее время.