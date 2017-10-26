Никакой выпивки: Трамп рассказал, почему не курит и не пьет

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп отказался от употребления алкоголя и табака из-за своего старшего брата, сообщает канал CNN.

Это признание он сделал в четверг в Белом доме в ходе обсуждения вопросов более жесткого соблюдения законов, связанных с наркотиками.

По словам президента, пример старшего брата, который страдал от алкоголизма большую часть своей жизни и умер в 1981 году возрасте 43 лет, заставил его отказаться от курения и выпивки.

"У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, отличный человек, намного лучше меня. Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он сказал мне: "Не пей, не пей". Он был значительно старше, и я слушал его, я его уважал", — сказал Трамп.

После этого Трамп, по его словам, и отказался от алкоголя и табака.

Напомним, что действующий президент США сделал борьбу с "опиоидной эпидемией" ключевым аспектом своей кампании в 2016 году и много раз говорил, что он понимает ситуацию тех, кто борется с наркозависимостью, так как наблюдал за этим в случае с собственным братом.

Трамп уже рассказывал о борьбе брата с алкоголем и последующей драке, которая в конечном итоге его убила. Это случилось во время его избирательной компании в Нью-Хэмпшире. Как отмечали после встречи некоторые избиратели, именно этот факт, а также обещание Трампа бороться с опиоидным насилием и мотивировали их голосовать за этого кандидата.

Подчеркивая необходимость вмешательства на ранней стадии в вопросы наркозависимости, в четверг Трамп отметил, что "действительно, очень легко" остановить молодых людей от употребления наркотиков, если правительство сможет убедить их. Поэтому, как сказал президент, он вернется к "действительно жесткой, большой, действительно хорошей рекламной компании", чтобы убедить молодежь во вреде наркотиков.

"Одна из вещей, которые наша администрация будет делать, — это массовая рекламная кампания, чтобы заставить людей, особенно детей, не испытывать желания принимать наркотики в первую очередь потому, что они увидят опустошение и разрушение, которое оно причиняет людям и их жизням", — сказал Трамп.