Минобразования ответило репетитору Ливянту

После публикации критического материала о будущем белорусских гимназий с известным репетитором Евгением Ливянтом, сотрудник пресс-центра Министерства образования Беларуси Андрей Лазуткин подготовил ответ для читателей Sputnik. Ниже приводится присланный в редакцию текст.



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Репетитор Евгений Ливянт в материале на Sputnik обвинил Министерство образования "в злоупотреблении служебным положением", а на другом сайте назвал отмену вступительного экзамена в гимназии "преступлением против народа". Как видим, репетиторы в республике не только замещают министерство образования, но и исполняют надзорные функции прокуратуры.

Поводом же для словоизлияния стала не измена родине, как может показаться, а всего лишь изменение условий приема в гимназии: отмена вступительных экзаменов в четвертом классе и их планируемый перенос в девятый либо восьмой.

Рассуждения Евгения Ливянта построены на подмене понятий: вместо переноса экзамена обсуждается якобы "ликвидация гимназий", а также критикуется слишком поздний возраст для отбора.

"Почему математикам, химикам нельзя определиться раньше? Или тем, кто хочет плитку класть? Они часто очень достойные, толковые ребята, которым не нравится просто наука!" – считает Ливянт.

Во-первых, нагрузка в четвертом классе не позволяют понять, кто будет класть плитку, а кто не будет. Ни физики, ни химии там еще нет.



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Во-вторых, крайне нежелательно, чтобы плитку впоследствии клали те, кто просто не смог оплатить услуги репетитора для поступления в гимназию. Расслоение образования по имущественному признаку недопустимо, это противоречит статье 49 Конституции, где гарантируются доступность и бесплатность общего среднего образования (сообщаем специально для любителей законодательства).

Также исключительно со стороны Евгения Ливянта "вбрасывается" тезис о некой будущей торговле пропиской ради поступления в гимназию. Это уже напоминает не просто прокурорский надзор, а криминологическую экспертизу, т.е. компетенция наших экспертов воистину безгранична.

Однако прописка – это, скажем так, далеко не профильная проблема образования. Что косвенно подтверждает и сам Ливянт, который в комментарии tut.by застенчиво указывает, что "некоторые родители стимулируют учителей, директоров поставить оценку повыше — и это приводит к злоупотреблениям [при отборе в гимназии]".

Итак, о каких злоупотреблениях идет речь и почему все перечисленное вызывало болезненную реакцию?



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В существующем положении вещей заинтересованы не только репетиторы, для которых будущие гимназисты – целевая группа (остальные пойдут класть плитку, как мы уже выяснили), но и некоторые родители. Комментарии на форумах, где детей в обычных школах по прописке уже называют "дебилами" и иными лестными словами, подтверждает тезис о том, что учеба чада в гимназии – элемент статуса родителя, наравне с дорогостоящей иномаркой, на которой ребенка возят в гимназию через полгорода. Терять этот статус вроде бы обидно, но ведь ни кадровый состав, ни качество образования в конкретном учреждении не поменяются, а программы и ранее практически не различались.

Что касается реляций на тему изменения состава классов, то даже в советское время существовали школы, типа минской №4, где дети работников ЦК учились вместе с детьми "по прописке" из рабочих общежитий по улице Красноармейской. И это не вызывало никаких конфликтов. Сегодня же, читая форумы, возникает впечатление, что родители детей-гимназистов считают не попавших в гимназию ребят чернью и т.д. Выглядит это отвратительно.

Прочая реакция общественности, появление петиций и прочее – также вызывает вопросы. Судя по тексту, люди не понимают характера реформирования, банально пересказывают друг другу сплетни. Градус повышают и эксперты, не имеющие никакого отношения к системе образования, и которые аргументируют посылы восклицаниями "я же мать". Их эмоции понятны, но решения принимаются исходя из поставленных президентом задач и в рамках экономических интересов республики, а не потому что "надо освободить учителей", "надо освободить детей" и пр.



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В интервью Игорь Карпенко (министр образования — Sputnik) неоднократно подчеркивал, что ломки системы образования не будет. Ранее в комментариях пресс-службы ведомства было прямо сказано, что упразднения гимназий не следует ожидать. Тем не менее, на сайтах каждое управленческое решение анонсируется как очередной крах белорусского образования. Однако напоминаем, что вся существующая ситуация осталась в наследство от старого руководства, к которому Ливянт и иже с ним практически не выказывали претензий, ограничиваясь обсуждением программы по физмату.

Так за что сейчас ломаем копья? Издали это весьма напоминает пиар собственных услуг на фоне "разлагающейся" и "умирающей" школы. Далее экономическая задачка: кто больше всего страдает от того, что экзамен с четвертого класса отменяется? Школьники? Родители? Или те, кто будут к нему "натаскивать"? Очевидно, что некая экономическая группа просто лишается кормушки, и это вызывает, скажем так, негодование.

Напомним, Евгений Ливянт ранее высказывал мнение "Народной воле" о том, что репетиторов необходимо нанимать с первого класса по образцу западных стран. Этот посыл мотивировался тем, что ребенок должен с пеленок конкурировать на международном рынке труда. Однако белорусская система не будет за бюджетные деньги готовить кадры для иностранных субъектов. Президентом ставилась противоположная задача – образование должно работать на потребности национальной экономики. Сегодня, к примеру, мы имеем очевидный дисбаланс в системе заказа кадров. Работа в данном направлении также ведется министерством, но практически не привлекает внимание прессы. Вероятно, потому что не затронуты интересы репетиторов?

Еще один любопытный нюанс – характер репетиторской работы в условном четвертом классе и в выпускном. Очевидно, что готовить четвероклассника к поступлению в гимназию в разы проще, чем 11-классника к поступлению в вуз. Поэтому репетиторы однозначно будут за сохранения отбора в гимназию, а также за его ужесточение. Именно это, кстати, и предлагает Ливянт, потому что "задания там примитивные до невозможности". Ну действительно, а то вдруг сами сдадут.

К сожалению, сегодня параллельный рынок образовательных услуг уже выстроен, и его масштабы и "серость" еще предстоит оценить. Более того, репетиторы – это особая экономическая группа интересов, которая частично смыкается с самими учителями. Добавьте к этому возможные проявления "необъективности", которые не отрицает сам Евгений Ливянт – ведь сама система многоступенчатого отбора в некие "престижные" школы будет стимулировать рост коррупционной составляющей.

В итоге мы получаем целый пакет неявных проблем, которые совершенно не видны и не понятны обывателю. Однако вместо внятных точек зрения, в оппозиционных СМИ все это камуфлируется некой "политикой". И действительно, часть комментариев с форумов крайне однотипна, там пишут "долой власть" по любому поводу и на любую тему. Эти люди даже не пытаются вникать в проблему, им безразлично, будет отбор в гимназию в 4-5-6 или любом другом классе, и все равно, какую петицию и против кого подписывать.

Однако речь в данном случае идет не просто о процедурном изменении, а пересмотре роли нынешних гимназий в образовательной системе в целом. Дифференциация останется. Но не по имущественному признаку. И это, очевидно, принципиальная позиция.