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Заключенные в тюрьме в Жодино на самом деле едят
27.10.2017 13:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Заключенные в жодинской тюрьме на самом деле не голодают – они едят собственные продукты, заявили в министерстве внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне в белорусских СМИ со ссылкой на правозащитников появилась информация, что в тюрьме №8 в Жодино заключенные объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания.
Департамент исполнения наказаний МВД в пятницу выступил с официальным заявлением, в котором назвал данные сообщения недостоверными. В ДИН проинформировали, что четверо заключенных отказываются от приема пищи из-за несогласия отбывать наказание в камерах, оборудованных системой видеонаблюдения. Вместе с тем преступники "регулярно употребляют имеющиеся у них в наличии продукты питания".
Заключенные, заверили в ДИН, постоянно наблюдаются у медицинского персонала тюрьмы. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, в собеседники Sputnik рассказали некоторые подробности об осужденных. Так, все четверо отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе наркоторговля. Преступники приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 8 до 15 лет. В тюрьму они были переведены на три года за неоднократные нарушения режима содержания в колониях. За время отбывания наказания в тюрьме они также многократно нарушали установленный порядок пребывания.
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Все заключенные, отказывающиеся от приема тюремной пищи, находятся под постоянным наблюдением медиков.
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