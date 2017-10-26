Носкевич: бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск

МИНСК,27 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси объявил в международный розыск белорусского олигарха Юрия Аверьянова, сообщил журналистам в пятницу глава СК генерал-майор юстиции Иван Носкевич, отвечая на вопрос Sputnik Беларусь.

"Аверьянов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статье 243 — уклонение от уплаты налогов и сборов", — сказал Носкевич.

По его словам, было возбуждено несколько уголовных дел, которые объединены в одно производство, которое расследует главное следственное управление СК.

Носкевич также сказал, что пока общая сумма неуплаченных налогов уточняется.

Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова и ряда руководителей коммерческих структур в связи с неуплатой налогов и сборов Следственным комитетом в начале сентября 2017 года.

Тогда были задержаны 6 топ-менеджеров, в числе которых руководители ЗАО "Торговый Мир — "Кольцо" и ООО "Парк развлечений Дримлэнд", управляющий "Madison Royal Club" и другие. Бизнесмен Аверьянов не задержан, поскольку живет за границей.

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