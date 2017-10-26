|
Носкевич: бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск
27.10.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК,27 окт — Sputnik. Следственный комитет Беларуси объявил в международный розыск белорусского олигарха Юрия Аверьянова, сообщил журналистам в пятницу глава СК генерал-майор юстиции Иван Носкевич, отвечая на вопрос Sputnik Беларусь.
"Аверьянов объявлен в международный розыск. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статье 243 — уклонение от уплаты налогов и сборов", — сказал Носкевич.
По его словам, было возбуждено несколько уголовных дел, которые объединены в одно производство, которое расследует главное следственное управление СК.
© Sputnik/ Владимир Федоренко
Носкевич также сказал, что пока общая сумма неуплаченных налогов уточняется.
Уголовное дело
Тогда были задержаны 6 топ-менеджеров, в числе которых руководители ЗАО "Торговый Мир — "Кольцо" и ООО "Парк развлечений Дримлэнд", управляющий "Madison Royal Club" и другие. Бизнесмен Аверьянов не задержан, поскольку живет за границей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи уточняют сумму налогов, которая фигурирует в уголовном деле в отношении бизнесмена из "топ-2000".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии