Генпрокуратура РФ прокомментировала пограничные посты на границе с РБ

МИНСК, 27 окт — Sputnik. В генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

После того, как Беларусь ввела безвизовый режим на 5 дней с 80 странами мира, ФСБ РФ заявило о необходимости введения пограничных постов на российско-белорусской границе.

"Организовать такие посты прямо сейчас невозможно. Нужно просчитать все возможности, все варианты", — заявил журналистам в пятницу в Минске заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.

По его словам, препятствий и сложностей для установления данных временных постов много, потому что граница не закрыта.



© Sputnik / Виктор Толочко Пограничники не комментируют инициативу РФ о введении постов на границе

Ранее российская сторона также заявляла, что в связи с безвизовым режимом существует реальная угроза увеличения наркотрафика.

Гринь отметил, что на заседании коллегии генпрокуратур двух стран, где шла речь о борьбе с распространением наркотиков, вопрос о временных пограничных постах не обсуждался.

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