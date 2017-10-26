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Генпрокуратура РФ прокомментировала пограничные посты на границе с РБ
27.10.2017 14:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. В генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
После того, как Беларусь
"Организовать такие посты прямо сейчас невозможно. Нужно просчитать все возможности, все варианты", — заявил журналистам в пятницу в Минске заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь.
По его словам, препятствий и сложностей для установления данных временных постов много, потому что граница не закрыта.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее российская сторона также заявляла, что в связи с безвизовым режимом существует реальная угроза увеличения наркотрафика.
Гринь отметил, что на заседании коллегии генпрокуратур двух стран, где шла речь о борьбе с распространением наркотиков, вопрос о временных пограничных постах не обсуждался.
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На заседании объединенной коллегии генпрокуратур двух стран, где шла речь о борьбе с распространением наркотиков, вопрос о временных пограничных постах не...
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