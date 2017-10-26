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Раритетные книги, незаконно вывозимые из РБ, задержаны на таможне

27.10.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Четыре незадекларированных раритетных издания задержали брестские таможенники, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Две попытки провоза через границу раритетных книг, не отмеченных в декларации, были пресечены сотрудниками Брестской таможни на белорусско-польской границе в пункте таможенного оформления "Варшавский мост".

В первом случае 3 старинные книги были обнаружены в салоне автомобиля, принадлежащего гражданину России. Книги были изданы в ХVIII-XIX веках в Англии и Франции. Особенную ценность представляет работа автора Pierre de Ainte Marie-Madeleine 1701 года, изданная в Париже.

Раритетные книги, незаконно вывозимые из РБ, задержаны на таможне
© Фото: ГТК Беларуси
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Во втором случае книга 1912 года, изданная во Франции, была обнаружена у гражданина Беларуси. Он следовал через границу по "зеленому коридору", подразумевающему отсутствие подлежащих декларированию товаров.

Как подтвердили эксперты лаборатории таможни, все 4 книги созданы более 100 лет назад и относятся к категории культурных ценностей.

В отношении граждан, провозивших раритетные издания через границу, начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (Недекларирование товаров, подлежащих таможенному оформлению).

 
Теги: Минск
 
 
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На белорусско-польской границе задержали четыре раритетные книги, которые пытались вывезти граждане Беларуси и России.

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