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Есть вопрос: надо ли переводить часы на зимнее время

27.10.2017 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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"Летнее" и "зимнее" время есть в более чем 70 странах мира — дважды в год стрелки часов переводят то назад, то вперед. Впрочем, далеко не во всем мире уверены в надобности и экономической целесообразности подобного удлинения светового дня: более сотни государств часы не переводят.

Есть вопрос: надо ли переводить часы на зимнее время
© Pixabay
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Последние годы время не переводят также Беларусь и Россия. А вот в соседней Украине в четыре утра 29 октября время должны перевести на час назад — таким образом, у Минска и Киева появится час разницы во времени.

Переведут стрелки часов также в Литве и Польше — с Вильнюсом у нас будет час разницы, с Варшавой — два часа. Это важно помнить путешественникам, чтобы не запутаться. Время отправления из стран всегда указывается в местном времени. Таким образом, если после перевода часов в вашем билете на автобус из Варшавы стоит время отправления 18:00, по белорусскому времени это — 20:00.

Жителям тех стран, которые переводят часы на "зимнее" время, практически ничего делать не надо: все электронные предметы, в том числе смартфоны и компьютеры, должны автоматически подстроиться под новый пояс. Вручную стрелки переводить надо лишь в механических часах.

По ошибке часы могут перевестись и у белорусов — чтобы не было неудобств, сверьте утром время и при необходимости верните назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже ночью с субботы на воскресенье во многих странах мира стрелки переведут на час назад.

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