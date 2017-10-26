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Останки погибшего в Курской битве офицера перезахоронили в Бобруйске

27.10.2017 16:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Останки участвовавшего в 1943 году в Курской битве майора Фомы Хвощинского перезахоронили в Бобруйском районе в пятницу, передает корреспондент Sputnik.

Останки нашли поисковые отряды в Курской области в августе прошлого года. Были также обнаружены личные вещи Хвощинского, благодаря чему удалось узнать, что его родина – Бобруйский район.

Останки погибшего в Курской битве офицера перезахоронили в Бобруйске
© Sputnik/ Алесь Красавин
Фото и урна с останками погибшего под Курской майора-белоруса.

Перезахоронили майора в пятницу на кладбище местного агрогородка Воротынь – так решили родственники погибшего во время ВОВ. Перед перезахоронением прошел торжественный митинг-реквием, на котором вспомнили участников Великой Отечественной.

Останки погибшего в Курской битве офицера перезахоронили в Бобруйске
© Sputnik/ Алесь Красавин
На митинге перед захоронением останков майора Хвощинского.

О майоре Хвощинском известно, что 10 июля 1943 года он отбил 12 немецких атак. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени – за бои у села Ольховатка. Погиб он 13 июля, после чего был погребен в Курской области.

Перезахоронили майора благодаря помощи благотворительного военно-патриотического фонда "Застава Святого Ильи Муромца".

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония перезахоронения участника Великой Отечественной войны прошла торжественно и с военными почестями.

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