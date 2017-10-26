Останки погибшего в Курской битве офицера перезахоронили в Бобруйске

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Останки участвовавшего в 1943 году в Курской битве майора Фомы Хвощинского перезахоронили в Бобруйском районе в пятницу, передает корреспондент Sputnik.

Останки нашли поисковые отряды в Курской области в августе прошлого года. Были также обнаружены личные вещи Хвощинского, благодаря чему удалось узнать, что его родина – Бобруйский район.



© Sputnik/ Алесь Красавин Фото и урна с останками погибшего под Курской майора-белоруса.

Перезахоронили майора в пятницу на кладбище местного агрогородка Воротынь – так решили родственники погибшего во время ВОВ. Перед перезахоронением прошел торжественный митинг-реквием, на котором вспомнили участников Великой Отечественной.



© Sputnik/ Алесь Красавин На митинге перед захоронением останков майора Хвощинского.

О майоре Хвощинском известно, что 10 июля 1943 года он отбил 12 немецких атак. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени – за бои у села Ольховатка. Погиб он 13 июля, после чего был погребен в Курской области.

Перезахоронили майора благодаря помощи благотворительного военно-патриотического фонда "Застава Святого Ильи Муромца".